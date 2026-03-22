Golden Knights at Stars projected lineups

GOLDEN KNIGHTS (31-25-14) at STARS (43-15-11)

7 p.m. ET; Victory+, SCRIPPS, NHLN, SN

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone

Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Mitch Marner

Brett Howden -- Colton Sissons -- Braeden Bowman

Cole Smith -- Nic Dowd -- Keegan Kolesar

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Noah Hanifin -- Rasmus Andersson

Jeremy Lauzon -- Kaedan Korczak

Adin Hill

Akira Schmid

Scratched: Ben Hutton, Brandon Saad, Reilly Smith

Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body)

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque

Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn

Michael Bunting -- Justin Hryckowian -- Colin Blackwell

Oskar Back -- Arttu Hyry -- Nathan Bastian

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Thomas Harley -- Nils Lundkvist

Tyler Myers -- Lian Bichsel

Casey DeSmith

Jake Oettinger

Scratched: Kyle Capobianco, Adam Erne, Ilya Lyubushkin, Alexander Petrovic

Injured: Radek Faksa (lower body), Roope Hintz (lower body), Mikko Rantanen (lower body), Tyler Seguin (ACL)

Status report

Neither team held a morning skate after each played Saturday. Vegas lost 4-1 to the Nashville Predators; Dallas lost 2-1 in overtime to the Minnesota Wild.

