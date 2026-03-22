Golden Knights at Stars projected lineups

GOLDEN KNIGHTS (31-25-14) at STARS (43-15-11)
7 p.m. ET; Victory+, SCRIPPS, NHLN, SN
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone
Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Mitch Marner
Brett Howden -- Colton Sissons -- Braeden Bowman
Cole Smith -- Nic Dowd -- Keegan Kolesar
Brayden McNabb -- Shea Theodore
Noah Hanifin -- Rasmus Andersson
Jeremy Lauzon -- Kaedan Korczak
Adin Hill
Akira Schmid
Scratched: Ben Hutton, Brandon Saad, Reilly Smith
Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body)
Stars projected lineup
Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque
Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn
Michael Bunting -- Justin Hryckowian -- Colin Blackwell
Oskar Back -- Arttu Hyry -- Nathan Bastian
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Thomas Harley -- Nils Lundkvist
Tyler Myers -- Lian Bichsel
Casey DeSmith
Jake Oettinger
Scratched: Kyle Capobianco, Adam Erne, Ilya Lyubushkin, Alexander Petrovic
Injured: Radek Faksa (lower body), Roope Hintz (lower body), Mikko Rantanen (lower body), Tyler Seguin (ACL)
Status report
Neither team held a morning skate after each played Saturday. Vegas lost 4-1 to the Nashville Predators; Dallas lost 2-1 in overtime to the Minnesota Wild.