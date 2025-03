Canucks at Jets projected lineups

CANUCKS (34-26-13) at JETS (50-19-4)

3 p.m. ET; SNP, TSN3

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Pius Suter -- Brock Boeser

Drew O'Connor -- Teddy Blueger -- Conor Garland

Dakota Joshua -- Aatu Raty -- Kiefer Sherwood

Linus Karlsson -- Nils Aman -- Jonathan Lekkerimaki

Quinn Hughes -- Filip Hronek

Marcus Pettersson -- Tyler Myers

Derek Forbort -- Elias Pettersson

Thatcher Demko

Kevin Lankinen

Scratched: Victor Mancini, Max Sasson

Injured: Filip Chytil (concussion), Noah Juulsen (lower body), Elias Pettersson (undisclosed), Nils Hoglander (undisclosed)

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Alex Iafallo

Nikolaj Ehlers -- Adam Lowry -- Mason Appleton

Nino Niederreiter -- Vladislav Namestnikov -- Cole Perfetti

David Gustafsson -- Morgan Barron -- Brandon Tanev

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Dylan Samberg -- Luke Schenn

Logan Stanley -- Colin Miller

Connor Hellebuyck

Eric Comrie

Scratched: Ville Heinola, Haydn Fleury

Injured: Neal Pionk (lower body), Gabriel Vilardi (upper body), Rasmus Kupari (concussion)

Status report

The Canucks reassigned goalie Arturs Silovs to Abbotsford of the American Hockey League on Saturday. … Pionk, who has missed seven games, has not yet resumed skating, but is "getting closer, a lot closer" to returning, Jets coach coach Scott Arniel said.