Canucks at Golden Knights projected lineups

CANUCKS (3-17-1) at GOLDEN KNIGHTS (13-5-3)
9 p.m. ET; SCRIPPS, SNP
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Jonathan Lekkerimaki
Paul Cotter -- Filip Chytil -- Brock Boeser
Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Linus Karlsson
Drew O'Connor -- Max Sasson -- Brendan Gallagher
Zeev Buium -- Filip Hronek
Elias Pettersson -- Tom Willander
Jamie Oleksiak -- Cameron Crotty
Kevin Lankinen
Leevi Merilainen
Scratched: Arshdeep Bains, Luke Schenn, Nikita Tolopilo
Injured: Thatcher Demko (hip), Guillaume Brisebois (undisclosed)
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone
Brett Howden -- William Karlsson -- Mitch Marner
Trevor Connelly -- Tomas Hertl -- Victor Olofsson
Raphael Lavoie -- Nic Dowd -- Braeden Bowman
Shea Theodore -- Brayden McNabb
Jeremy Lauzon -- Rasmus Andersson
Parker Wotherspoon -- Dylan Coghlan
Carter Hart
Adin Hill
Scratched: Marc Gatcomb
Injured: Noah Hanifin (undisclosed)
Status report
The Canucks recalled Tolopilo, a goalie, from Abbotsford of the American Hockey League on Sunday, one day after forward Jacob Quillan was reassigned to Abbotsford. … The Golden Knights held an optional morning skate. Barbashev and Connelly are expected to swap lines at left wing. … Lavoie may play in place of Gatcomb, a forward.