Canucks at Golden Knights projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (3-17-1) at GOLDEN KNIGHTS (13-5-3)

9 p.m. ET; SCRIPPS, SNP

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Jonathan Lekkerimaki

Paul Cotter -- Filip Chytil -- Brock Boeser

Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Linus Karlsson

Drew O'Connor -- Max Sasson -- Brendan Gallagher

Zeev Buium -- Filip Hronek

Elias Pettersson -- Tom Willander

Jamie Oleksiak -- Cameron Crotty

Kevin Lankinen

Leevi Merilainen

Scratched: Arshdeep Bains, Luke Schenn, Nikita Tolopilo

Injured: Thatcher Demko (hip), Guillaume Brisebois (undisclosed)

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone

Brett Howden -- William Karlsson -- Mitch Marner

Trevor Connelly -- Tomas Hertl -- Victor Olofsson

Raphael Lavoie -- Nic Dowd -- Braeden Bowman

Shea Theodore -- Brayden McNabb

Jeremy Lauzon -- Rasmus Andersson

Parker Wotherspoon -- Dylan Coghlan

Carter Hart

Adin Hill

Scratched: Marc Gatcomb

Injured: Noah Hanifin (undisclosed)

Status report

The Canucks recalled Tolopilo, a goalie, from Abbotsford of the American Hockey League on Sunday, one day after forward Jacob Quillan was reassigned to Abbotsford. …  The Golden Knights held an optional morning skate. Barbashev and Connelly are expected to swap lines at left wing. … Lavoie may play in place of Gatcomb, a forward.

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