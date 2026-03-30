Canucks at Golden Knights projected lineups

CANUCKS (21-43-8) at GOLDEN KNIGHTS (32-26-16)
10 p.m. ET; SCRIPPS, SNP
Canucks Projected Lines
Drew O’Connor -- Marco Rossi -- Brock Boeser
Liam Ohgren -- Elias Pettersson -- Linus Karlsson
Evander Kane -- Teddy Blueger -- Jake DeBrusk
Curtis Douglas -- Aatu Raty -- Nils Hoglander
Zeev Buium -- Filip Hronek
Marcus Pettersson -- Victor Mancini
Elias Nils Pettersson -- Tom Willander
Kevin Lankinen
Nikita Tolopilo
Scratched: Max Sasson, P.O Joseph
Injured: Filip Chytil (facial fracture), Thatcher Demko (hip surgery), Derek Forbort (undisclosed)
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Mark Stone
Pavel Dorofeyev -- Brett Howden -- Mitch Marner
Reilly Smith -- Tomas Hertl -- Keegan Kolesar
Cole Smith – Nic Dowd -- Colton Sissons
Brayden McNabb- Shea Theodore
Noah Hanifin-- Kaedan Korczak
Rasmus Andersson – Jeremy Lauzon
Adin Hill
Akira Schmid
Scratched: Braeden Bowman, Ben Hutton, Brandon Saad
Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body),
Status Report
Elias Nils Pettersson returns to the lineup after being scratched in the Canucks’ 7-3 loss to the Calgary Flames on Saturday. … Vegas will dress the same 18 skaters from their 5-4 shootout loss to the Washington Capitals on Saturday.