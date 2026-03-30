Canucks at Golden Knights projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (21-43-8) at GOLDEN KNIGHTS (32-26-16)

10 p.m. ET; SCRIPPS, SNP

Canucks Projected Lines

Drew O’Connor -- Marco Rossi -- Brock Boeser

Liam Ohgren -- Elias Pettersson -- Linus Karlsson

Evander Kane -- Teddy Blueger -- Jake DeBrusk

Curtis Douglas -- Aatu Raty -- Nils Hoglander

Zeev Buium -- Filip Hronek

Marcus Pettersson -- Victor Mancini

Elias Nils Pettersson --  Tom Willander

Kevin Lankinen

Nikita Tolopilo

Scratched: Max Sasson, P.O Joseph

Injured: Filip Chytil (facial fracture), Thatcher Demko (hip surgery), Derek Forbort (undisclosed)

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Mark Stone

Pavel Dorofeyev -- Brett Howden -- Mitch Marner

Reilly Smith -- Tomas Hertl -- Keegan Kolesar

Cole Smith – Nic Dowd -- Colton Sissons 

Brayden McNabb- Shea Theodore

Noah Hanifin-- Kaedan Korczak

Rasmus Andersson – Jeremy Lauzon 

Adin Hill

Akira Schmid 

Scratched: Braeden Bowman, Ben Hutton, Brandon Saad

Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body), 

Status Report

Elias Nils Pettersson returns to the lineup after being scratched in the Canucks’ 7-3 loss to the Calgary Flames on Saturday. … Vegas will dress the same 18 skaters from their 5-4 shootout loss to the Washington Capitals on Saturday.

Latest News

Riley remembered as 'an iconic figure' for leadership on, off ice

Martone 'matured' after leaving college, poised to help Flyers on playoff push

NHL Status Report: Crosby game-time decision for Penguins at Islanders

Toews throws out ceremonial 1st pitch at Cubs game

Cassidy fired as Golden Knights coach, replaced by Tortorella

Projected lineups, starting goalies for today

Dobes leads 3 Stars of the Week

Stanley Cup Playoff races remain competitive down home stretch

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

Fantasy hockey schedule cheat sheet: streams, strength of schedule

NHL, broadcast partners come together for unique Stanley Cup Playoff promotion

NHL Playoffs Buzz: Penguins, Islanders meet with 2nd in Metro on the line

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

'NHL Goal Chase' picks for upcoming games

Stanley Cup Playoffs clinching scenario for March 30

Fantasy hockey top 200 player rankings

Fantasy hockey top 10 waiver wire pickups with EDGE stats

Fantasy hockey top 50 defenseman rankings