Canucks at Lightning 

CANUCKS (0-0-2) at LIGHTNING (1-0-0)

7 p.m. ET; BSSUN, SNP

Canucks projected lineup

Nils Hoglander -- J.T. Miller -- Brock Boeser

Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Danton Heinen

Pius Suter -- Teddy Blueger -- Kiefer Sherwood

Nils Aman -- Aatu Raty -- Conor Garland

Quinn Hughes -- Filip Hronek

Carson Soucy -- Vincent Desharnais

Derek Forbort -- Tyler Myers

Kevin Lankinen

Arturs Silovs

Scratched: Arshdeep Bains, Noah Juulsen, Daniel Sprong

Injured: Thatcher Demko (lower body), Dakota Joshua (testicular cancer recovery)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nicholas Paul

Cameron Atkinson -- Conor Geekie -- Michael Eyssimont

Zemgus Girgensons -- Luke Glendening -- Mitchell Chaffee

Victor Hedman -- Janis Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Darren Raddysh -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Emil Lilleberg, Conor Sheary

Injured: None

Status report

Myers returned to practice Monday and coach Rick Tocchet said there is a good chance the defenseman will be in the lineup. ... Eyssimont (lower body) was taken off the "injured, non-roster" list Tuesday morning and is expected to play.