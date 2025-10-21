Canucks at Penguins projected lineups

CANUCKS (4-2-0) at PENGUINS (4-2-0)
7 p.m. ET; SN-PIT, SNP
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Conor Garland
Arshdeep Bains -- Max Sasson -- Linus Karlsson
Evander Kane -- Aatu Raty -- Kiefer Sherwood
Drew O’Connor -- Nils Aman -- Joseph LaBate
Quinn Hughes -- Filip Hronek
Marcus Pettersson -- Tyler Myers
Elias Pettersson -- P.O. Joseph
Thatcher Demko
Kevin Lankinen
Scratched: Tom Willander, Brock Boeser
Injured: Filip Chytil (undisclosed), Jonathan Lekkerimaki (undisclosed), Derek Forbort (undisclosed), Nils Hoglander (lower body), Teddy Blueger (undisclosed)
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Anthony Mantha -- Evgeni Malkin -- Justin Brazeau
Tommy Novak -- Ben Kindel -- Filip Hallander
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Ryan Shea -- Kris Letang
Caleb Jones -- Harrison Brunicke
Arturs Silovs
Tristan Jarry
Scratched: Philip Tomasino, Mathew Dumba, Connor Clifton
Injured: Kevin Hayes (upper body), Rutger McGroarty (upper body)
Status report
Chytil and Lekkerimaki, each a forward, returned to Vancouver on Monday for further evaluation after being injured in a 4-3 win against the Washington Capitals on Sunday. ... Blueger is doubtful; the forward was injured late against Washington. ... Boeser, a forward, could miss a second straight game because of personal reasons. ... Canucks defenseman Victor Mancini was assigned to Abbotsford of the American Hockey League on Monday. ... Silovs starting in goal is the only expected change for the Penguins from a 3-0 win at the San Jose Sharks on Saturday.