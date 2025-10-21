Canucks at Penguins projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (4-2-0) at PENGUINS (4-2-0)

7 p.m. ET; SN-PIT, SNP

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Conor Garland

Arshdeep Bains -- Max Sasson -- Linus Karlsson

Evander Kane -- Aatu Raty -- Kiefer Sherwood

Drew O’Connor -- Nils Aman -- Joseph LaBate

Quinn Hughes -- Filip Hronek

Marcus Pettersson -- Tyler Myers

Elias Pettersson -- P.O. Joseph

Thatcher Demko

Kevin Lankinen

Scratched: Tom Willander, Brock Boeser

Injured: Filip Chytil (undisclosed), Jonathan Lekkerimaki (undisclosed), Derek Forbort (undisclosed), Nils Hoglander (lower body), Teddy Blueger (undisclosed)

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Evgeni Malkin -- Justin Brazeau

Tommy Novak -- Ben Kindel -- Filip Hallander

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Ryan Shea -- Kris Letang

Caleb Jones -- Harrison Brunicke

Arturs Silovs

Tristan Jarry

Scratched: Philip Tomasino, Mathew Dumba, Connor Clifton

Injured: Kevin Hayes (upper body), Rutger McGroarty (upper body)

Status report

Chytil and Lekkerimaki, each a forward, returned to Vancouver on Monday for further evaluation after being injured in a 4-3 win against the Washington Capitals on Sunday. ... Blueger is doubtful; the forward was injured late against Washington. ... Boeser, a forward, could miss a second straight game because of personal reasons. ... Canucks defenseman Victor Mancini was assigned to Abbotsford of the American Hockey League on Monday. ... Silovs starting in goal is the only expected change for the Penguins from a 3-0 win at the San Jose Sharks on Saturday.

