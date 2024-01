Canucks at Penguins

CANUCKS (27-11-3) at PENGUINS (20-15-4)

7 p.m. ET; SN-PIT, SNP, SNO, SNE

Canucks projected lineup

Elias Pettersson -- J.T. Miller -- Brock Boeser

Ilya Mikheyev -- Pius Suter -- Andrei Kuzmenko

Dakota Joshua -- Teddy Blueger -- Conor Garland

Nils Hoglander -- Nils Aman -- Sam Lafferty

Quinn Hughes -- Filip Hronek

Carson Soucy -- Tyler Myers

Nikita Zadorov -- Ian Cole

Thatcher Demko

Casey DeSmith

Scratched: Mark Friedman, Linus Karlsson, Noah Juulsen

Injured: Phillip Di Giuseppe (lower body), Guillaume Brisebois (concussion)

Penguins projected lineup

Jake Guentzel -- Sidney Crosby -- Rickard Rakell

Drew O’Connor -- Evgeni Malkin -- Bryan Rust

Reilly Smith -- Lars Eller -- Valtteri Puustinen

Jansen Harkins -- Noel Acciari -- Jeff Carter

Marcus Pettersson -- Kris Letang

Pierre-Olivier Joseph -- Erik Karlsson

Ryan Graves -- Chad Ruhwedel

Alex Nedeljkovic

Tristan Jarry

Scratched: Radim Zohorna, Ryan Shea

Injured: Matt Nieto (knee surgery), John Ludvig (upper body)

Status report

Cole will replace Juulsen on a defense pair with Zadorov after being a healthy scratch in a 5-2 win against the New York Islanders on Tuesday. ... Nedeljkovic will start a second straight game for Pittsburgh after making 36 saves in a 4-1 win against the Philadelphia Flyers on Monday. It will be his ninth start in the past 13 games.