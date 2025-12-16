Canucks at Rangers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (12-17-3) at RANGERS (16-14-4)

7 p.m. ET; MSG, SNP

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Marco Rossi -- Brock Boeser

Nils Hoglander -- David Kampf -- Conor Garland

Kiefer Sherwood -- Drew O'Connor -- Evander Kane

Liam Ohgren -- Max Sasson -- Linus Karlsson

Filip Hronek -- Marcus Pettersson

Zeev Buium -- Tyler Myers

Elias Pettersson -- Tom Willander

Thatcher Demko

Kevin Lankinen

Scratched: P.O Joseph, Aatu Raty, Arshdeep Bains

Injured: Elias Pettersson (upper body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Derek Forbort (undisclosed)

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Conor Sheary -- Mika Zibanejad -- J.T. Miller

Brett Berard -- Noah Laba -- Will Cuylle

Taylor Raddysh -- Sam Carrick -- Matt Rempe

Vladislav Gavrikov -- Braden Schneider

Carson Soucy -- Will Borgen

Urho Vaakanainen -- Matthew Robertson

Jonathan Quick

Igor Shesterkin

Scratched: Jonny Brodzinski, Jaroslav Chmelar, Scott Morrow

Injured: Adam Fox (upper body), Adam Edstrom (lower body)

Status report

Boeser did not participate in the morning skate but will play for the Canucks, who will use the same lineup from their 2-1 win against the New Jersey Devils on Saturday. … Zibanejad is expected to play after being a healthy scratch in a 4-1 loss to the Anaheim Ducks on Monday, when he missed a team meeting that morning.

Latest News

NHL Status Report: Woll to return for Maple Leafs against Blackhawks

Projected lineups, starting goalies for today

Schaefer skates with Martin’s kids at UBS Arena

NHL EDGE stats: Sabres show signs of potential turnaround

Skinner happy he can start Penguins career against Oilers, former teammates

Jarry ready for 'very weird' homecoming in Pittsburgh with Oilers

NHL On Tap: Crosby can pass Lemieux for Penguins' points record against McDavid, Oilers

Fantasy hockey top 200 player rankings

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Rantanen has goal, assist for Stars in win against Kings

Forsberg scores hat trick for Predators in win against Blues

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

Bowen discusses final season as Maple Leafs broadcaster in Q&A with NHL.com

Rest priority for players with more condensed schedule ahead of Olympics

Senators rally late, defeat Jets on Tkachuk's OT goal

Reinhart scores twice, Panthers defeat Lightning for 5th win in 6 games

Gauthier scores go-ahead goal in 3rd, Ducks edge Rangers