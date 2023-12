Canucks at Wild

CANUCKS (20-9-1) at WILD (11-12-4)

2 p.m. ET; BSWI, BSN, NHLN, SNP

Canucks projected lineup

Ilya Mikheyev -- Elias Pettersson -- Sam Lafferty

Nils Hoglander -- J.T. Miller -- Brock Boeser

Dakota Joshua -- Teddy Blueger -- Conor Garland

Andrei Kuzmenko -- Pius Suter -- Phillip Di Giuseppe

Quinn Hughes -- Filip Hronek

Nikita Zadorov -- Tyler Myers

Ian Cole -- Noah Juulsen

Thatcher Demko

Casey DeSmith

Scratched: Mark Friedman, Nils Aman

Injured: Carson Soucy (foot), Guillaume Brisebois (concussion)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Matthew Boldy

Marcus Johansson -- Marco Rossi -- Mats Zucarello

Marcus Foligno -- Frederick Gaudreau -- Pat Maroon

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Ryan Hartman

Jake Middleton -- Brock Faber

Alex Goligoski -- Dakota Mermis

Zach Bogosian -- Daemon Hunt

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Vinni Lettieri, Jon Merrill

Injured: Jonas Brodin (upper body), Jared Spurgeon (lower body)

Status report

Demko made 36 saves in a 4-0 win against the Florida Panthers on Thursday. ... Spurgeon will be a game-time decision; the defenseman skated on his own but did not practice with the Wild on Friday. ... Gustavsson made 35 saves in a 3-2 shootout win agains the Calgary Flames on Thursday.