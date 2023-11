Canucks at Avalanche

CANUCKS (13-5-1) at AVALANCHE (11-6-0)

10 p.m. ET; ALT, SNP

Canucks projected lineup

Andrei Kuzmenko -- Elias Pettersson -- Ilya Mikheyev

Phillip Di Giuseppe -- J.T. Miller -- Brock Boeser

Dakota Joshua -- Teddy Blueger -- Conor Garland

Nils Hoglander -- Sam Lafferty -- Anthony Beauvillier

Quinn Hughes -- Filip Hronek

Ian Cole -- Noah Juulsen

Mark Friedman -- Tyler Myers

Thatcher Demko

Casey DeSmith

Scratched: Akito Hirose

Injured: Pius Suter (undisclosed), Carson Soucy (foot), Guillaume Brisebois (concussion)

Avalanche projected lineup

Valeri Nichushkin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Jonathan Drouin -- Ryan Johansen -- Tomas Tatar

Miles Wood -- Ross Colton -- Logan O'Connor

Andrew Cogliano -- Fredrik Olofsson -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Bowen Byram -- Josh Manson

Jack Johnson -- Caleb Jones

Alexandar Georgiev

Ivan Prosvetov

Scratched: Kurtis MacDermid, Samuel Girard

Injured: Artturi Lehkonen (upper body)

Status report

Vancouver held an optional morning skate and is expected to use the same lineup from a 3-1 win against the San Jose Sharks on Monday. … Colorado coach Jared Bednar said Girard, a defenseman, is away from the team for personal reasons and there is no timeline on his return.