Mammoth at Oilers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

MAMMOTH (8-2-0) at OILERS (4-4-2)

9:30 p.m. ET; SN1, Utah16

Mammoth projected lineup

Clayton Keller -- Barrett Hayton -- Nick Schmaltz

J.J. Peterka -- Logan Cooley -- Dylan Guenther

Michael Carcone -- Jack McBain -- Lawson Crouse

Brandon Tanev -- Kevin Stenlund -- Liam O’Brien

Mikhail Sergachev -- Dmitri Simashev

Nate Schmidt -- John Marino

Ian Cole -- Olli Maatta

Karel Vejmelka

Vitek Vanecek

Scratched: Nick Desimone, Kevin Rooney, Kailer Yamamoto

Injured: Sean Durzi (upper body), Alex Kerfoot (lower body)

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Andrew Mangiapane

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic

Matthew Savoie -- Adam Henrique -- Trent Frederic

Isaac Howard -- David Thomasek -- Noah Philp

Darnell Nurse -- Evan Bouchard

Mattias Ekholm -- Jake Walman

Brett Kulak -- Ty Emberson

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Curtis Lazar, Troy Stecher

Injured: Zach Hyman (wrist), Mattias Janmark (undisclosed), Kasperi Kapanen (knee), Alec Regula (undisclosed)

Status report

O’Brien returns after being scratched for a 3-2 win against the Winnipeg Jets on Saturday. He’ll replace Yamamoto at forward. ... Philp will replace Lazar at forward, with Savoie moving up to the third line.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

NHL EDGE stats for 'Frozen Frenzy' in 2025

Malhotra among 22 CHL players selected for 2025 CHL USA Prospects Challenge

NHL Status Report: Marchand out for Panthers against Ducks

Neighbours out at least 5 weeks for Blues with leg injury

NHL, NHLPA set for latest Hockey Fights Cancer campaign

NHL On Tap: Milestones within reach during ESPN tripleheader, 'Frozen Frenzy' 

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

NHL Status Report: Rakell has hand surgery, out 6-8 weeks for Penguins

Batherson gets 3 points, Senators cruise past Bruins for 3rd straight win

Fantasy hockey top 200 player rankings

ESPN tripleheader, 'Frozen Frenzy' highlights according to NHL.com writers

Foerster living up to Crosby's scouting report, excelling with Flyers

Fantasy hockey top 100 forward rankings

Ferraro talks Olympics, 'Frozen Frenzy' in Q&A with NHL.com

Development of young players dependent on team plans

Crosby gets 1,700th point in Penguins win against Blues