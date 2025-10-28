Mammoth at Oilers projected lineups

MAMMOTH (8-2-0) at OILERS (4-4-2)
9:30 p.m. ET; SN1, Utah16
Mammoth projected lineup
Clayton Keller -- Barrett Hayton -- Nick Schmaltz
J.J. Peterka -- Logan Cooley -- Dylan Guenther
Michael Carcone -- Jack McBain -- Lawson Crouse
Brandon Tanev -- Kevin Stenlund -- Liam O’Brien
Mikhail Sergachev -- Dmitri Simashev
Nate Schmidt -- John Marino
Ian Cole -- Olli Maatta
Karel Vejmelka
Vitek Vanecek
Scratched: Nick Desimone, Kevin Rooney, Kailer Yamamoto
Injured: Sean Durzi (upper body), Alex Kerfoot (lower body)
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Andrew Mangiapane
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic
Matthew Savoie -- Adam Henrique -- Trent Frederic
Isaac Howard -- David Thomasek -- Noah Philp
Darnell Nurse -- Evan Bouchard
Mattias Ekholm -- Jake Walman
Brett Kulak -- Ty Emberson
Stuart Skinner
Calvin Pickard
Scratched: Curtis Lazar, Troy Stecher
Injured: Zach Hyman (wrist), Mattias Janmark (undisclosed), Kasperi Kapanen (knee), Alec Regula (undisclosed)
Status report
O’Brien returns after being scratched for a 3-2 win against the Winnipeg Jets on Saturday. He’ll replace Yamamoto at forward. ... Philp will replace Lazar at forward, with Savoie moving up to the third line.