Mammoth at Stars projected lineups

MAMMOTH (34-27-6) at STARS (42-14-10)
8 p.m. ET; FOX4, Utah16, Victory+
Mammoth projected lineup
Clayton Keller -- Nick Schmaltz – Lawson Crouse
JJ Peterka -- Logan Cooley -- Dylan Guenther
Jack McBain -- Barrett Hayton -- Michael Cardone
Alexander Kerfoot -- Kevin Stenlund -- Kailer Yamamoto
Mikhail Sergachev -- MacKenzie Weegar
Nate Schmidt -- John Marino
Ian Cole -- Sean Durzi
Karel Vejmelka
Vitek Vanecek
Scratched: Liam O'Brien, Brandon Tanev, Nick DeSimone
Injured: None
Stars projected lineup
Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque
Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn
Michael Bunting -- Justin Hryckowian -- Colin Blackwell
Oskar Back -- Arttu Hyry -- Adam Erne
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Thomas Harley -- Nils Lundkvist
Tyler Myers -- Lian Bichsel
Casey DeSmith
Jake Oettinger
Scratched: Nathan Bastian, Kyle Capobianco, Ilya Lyubushkin, Alexander Petrovic
Injured: Radek Faksa (lower body), Roope Hintz (lower body), Mikko Rantanen (lower body), Tyler Seguin (ACL)
Status report
Mammoth coach Andre Tourigny said they have a few game-time decisions. … Rantanen, a forward, has resumed skating after being injured during the 2026 Winter Olympics. He is at least 10 days away from returning, Stars coach Glen Gulutzan said. … Erne will replace Bastian at forward.