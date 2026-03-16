Mammoth at Stars projected lineups

MAMMOTH (34-27-6) at STARS (42-14-10)

8 p.m. ET; FOX4, Utah16, Victory+

Mammoth projected lineup

Clayton Keller -- Nick Schmaltz – Lawson Crouse

JJ Peterka -- Logan Cooley -- Dylan Guenther

Jack McBain -- Barrett Hayton -- Michael Cardone

Alexander Kerfoot -- Kevin Stenlund -- Kailer Yamamoto

Mikhail Sergachev -- MacKenzie Weegar

Nate Schmidt -- John Marino

Ian Cole -- Sean Durzi

Karel Vejmelka

Vitek Vanecek

Scratched: Liam O'Brien, Brandon Tanev, Nick DeSimone

Injured: None

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque

Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn

Michael Bunting -- Justin Hryckowian -- Colin Blackwell

Oskar Back -- Arttu Hyry -- Adam Erne

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Thomas Harley -- Nils Lundkvist

Tyler Myers -- Lian Bichsel

Casey DeSmith

Jake Oettinger

Scratched: Nathan Bastian, Kyle Capobianco, Ilya Lyubushkin, Alexander Petrovic

Injured: Radek Faksa (lower body), Roope Hintz (lower body), Mikko Rantanen (lower body), Tyler Seguin (ACL)

Status report

Mammoth coach Andre Tourigny said they have a few game-time decisions. … Rantanen, a forward, has resumed skating after being injured during the 2026 Winter Olympics. He is at least 10 days away from returning, Stars coach Glen Gulutzan said. … Erne will replace Bastian at forward.

