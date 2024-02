Maple Leafs at Avalanche

MAPLE LEAFS (32-16-8) at AVALANCHE (35-18-5)

7 p.m. ET; NHLN, ALT, TVAS-D, SNW, SNO, SNE, CBC

Maple Leafs projected lineup

Matthew Knies -- Auston Matthews -- Mitchell Marner

Tyler Bertuzzi -- Max Domi -- William Nylander

Bobby McMann -- John Tavares -- Nicholas Robertson

Pontus Holmgren -- David Kampf -- Ryan Reaves

TJ Brodie -- Timothy Liljegren

Morgan Rielly -- William Lagesson

Simon Benoit -- Jake McCabe

Ilya Samsonov

Martin Jones

Scratched: Noah Gregor, Max Lajoie

Injured: Calle Jarnkrok (broken knuckle), Connor Timmins (mononucleosis)

Avalanche projected lineup

Jonathan Drouin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Miles Wood -- Ross Colton -- Logan O’Connor

Artturi Lehkonen -- Ryan Johansen -- Zach Parise

Fredrik Olofsson -- Chris Wagner -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Josh Manson

Jack Johnson -- Bowen Byram

Alexandar Georgiev

Justus Annunen

Scratched: Caleb Jones, Kurtis MacDermid

Injured: Andrew Cogliano (illness)

Status report

Neither team held a morning skate Saturday. … The Maple Leafs assigned defenseman Marshall Rifai to Toronto of the American Hockey League on Saturday. … Cogliano, a forward, missed a 2-1 overtime loss at the Detroit Red Wings on Thursday.