NHL announces 2025-26 All-Star Teams

Hart winner Kucherov joined by McDavid, Robertson, Werenski, Makar, Vasilevskiy on 1st team

2026_First-All-Star-Team
By NHL Public Relations
@NHLPR

NEW YORK – A quartet of 2025-26 NHL trophy winners -- Tampa Bay Lightning right wing Nikita Kucherov (Hart), Edmonton Oilers center Connor McDavid (Lindsay), Lightning goaltender Andrei Vasilevskiy (Vezina) and Columbus Blue Jackets defenseman Zach Werenski (Norris) are among the six players voted to this season's NHL First All-Star Team. They are joined by Norris finalist Cale Makar of the Colorado Avalanche and left wing Jason Robertson of the Dallas Stars.

All six have been First Team honorees prior to this season, with Kucherov, Makar and Werenski being 2024-25 First Team members making a repeat appearance.

* McDavid earned his sixth berth on the First Team at center, the most among active players and tied for the second-most all-time with Jean Beliveau, Phil Esposito and Stan Mikita. The all-time leader at center, Wayne Gretzky, won First Team honors eight times.

* Kucherov captured his fifth First Team berth at right wing, also the most among active players. He is tied with Mike Bossy for fifth all-time at the position behind Gordie Howe (12), Maurice Richard (eight), Jaromir Jagr (seven) and Guy Lafleur (six).

* Makar received his fourth First Team berth on defense, the second-highest total among active blueliners behind Erik Karlsson (five).

* Vasilevskiy landed his third nod as First Team goaltender, joining Connor Hellebuyck for the most among active goaltenders.

* Robertson accepted his second nomination as First Team left wing and first since 2022-23, while Werenski's two First Team berths on defense have come in back-to-back seasons.

Four of the six players voted to the Second Team are making their debut on a postseason NHL All-Star squad: left wing Cole Caufield of the Montreal Canadiens, defensemen Evan Bouchard of the Edmonton Oilers and Rasmus Dahlin of the Buffalo Sabres, and goaltender Logan Thompson of the Washington Capitals.

Joining the four first-time honorees on the Second Team are a pair of stars who have earned their third appearance on the Second Team to go along with two First Team berths: center Nathan MacKinnon of the Avalanche and right wing David Pastrnak of the Boston Bruins.

Voting for the All-Star Team was conducted among representatives of the Professional Hockey Writers Association at the conclusion of the regular season.

The complete list of NHL First and Second All-Star Team rosters by season since their inception in 1930-31 is available at the NHL's official records site, records.nhl.com. The site also lists all-time and active leaders voted to the First and Second Teams by position.

2025-26 NHL First All-Star Team

Position, Player, GP, W, L, OT, GAA, SV%, SO

G, Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay Lightning, 58, 39, 15, 4, 2.31, .912, 2

Position, Player, GP, Mins, G, A, Pts

D, Zach Werenski, Columbus Blue Jackets, 75, 26:37, 22, 59, 81

D, Cale Makar, Colorado Avalanche, 75, 24:51, 20, 59, 79

C, Connor McDavid, Edmonton Oilers, 82, 22:59, 48, 90, 138

RW, Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning, 76, 20:20, 44, 86, 130

LW, Jason Robertson, Dallas Stars , 82, 20:15, 45, 51, 96

2026_Second-All-Star-Team

2025-26 NHL Second All-Star Team

Position, Player, GP, W, L, OT, GAA, SV%, SO

G, Logan Thompson, Washington Capitals, 58, 31 , 21, 6, 2.44, .912, 4

Position, Player, GP, Mins, G, A, Pts

D, Evan Bouchard, Edmonton Oilers, 82, 24:41, 21, 74, 95

D , Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres, 77, 24:11, 19, 55, 74

C, Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche, 80, 22:16, 53, 74, 127

RW, David Pastrnak, Boston Bruins, 77, 20:39, 29, 71, 100

LW, Cole Caufield, Montreal Canadiens, 81, 18:11, 51, 37, 88

2025-26 NHL ALL-STAR TEAM VOTING RESULTS

CENTER, Pts.   (1st-2nd-3rd)    Career All-Star Selections

     1.   Connor McDavid, EDM , 823   (118-77-2) , 6 First Team, 2 Second Team

     2.   Nathan MacKinnon, COL, 723   (77-109-11), 2 First Team, 3 Second Team

     3.   Macklin Celebrini, SJS, 207   (2-11-164)

     4.   Nick Suzuki, MTL, 16   (0-0-16)

     5.   Sidney Crosby, PIT, 3   (0-0-3)

     6.   Mark Scheifele, WPG, 1   (0-0-1)

RIGHT WING, Pts.   (1st-2nd-3rd)    Career All-Star Selections

     1.   Nikita Kucherov, TBL, 983   (196-1-0), 5 First Team, 2 Second Team

     2.   David Pastrnak, BOS, 482   (0-149-35), 2 First Team, 3 Second Team

     3.   Martin Necas, COL, 120 (1-24-43)

     4.   Matt Boldy, MIN, 72   (0-4-60)

     5.   Cole Caufield, MTL,  40   (0-9-13)

     6.   Mitch Marner, VG, 26   (0-5-11)

     7.   Clayton Keller, UTA, 22   (0-2-16)

     8.   Alex DeBrincat, DET, 15   (0-2-9)

     9.   Mark Stone, VGK, 4   (0-1-1)

   10.   Mikko Rantanen, DAL, 4   (0-0-4)

   11.   Dylan Guenther, UTA, 3   (0-0-3)

t-12.   Cutter Gauthier, ANA, 1   (0-0-1)

t-12.   William Nylander, TOR, 1   (0-0-1)

LEFT WING, Pts.   (1st-2nd-3rd)    Career All-Star Selections

     1.   Jason Robertson, DAL, 716   (95-72-25), 2 First Team, 0 Second Team

     2.   Cole Caufield, MTL, 564   (80-43-35), 0 First Team, 1 Second Team

     3.   Kirill Kaprizov, MIN, 379   (20-64-87)

     4.   Kyle Connor, WPG, 68   (1-11-30)

     5.   Brandon Hagel, TBL, 12   (1-1-4)

     6.   Matt Boldy, MIN, 12   (0-2-6)

     7.   Jake Guentzel, TBL,  10   (0-1-7)

     8.   Artemi Panarin, LAK, 8   (0-2-2)

     9.   Lucas Raymond, DET, 3   (0-1-0)

   10.   Clayton Keller, UTA, 1   (0-0-1)

DEFENSE Pts.   (1st-2nd-3rd)    Career All-Star Selections

     1.   Zach Werenski, CBJ, 864   (149-37-8), 2 First Team, 0 Second Team

     2.   Cale Makar, COL, 759   (108-68-15), 4 First Team, 2 Second Team

     3.   Evan Bouchard, EDM, 483   (45-64-66), 0 First Team, 1 Second Team

     4.   Rasmus Dahlin, BUF, 451   (34-73-62), 0 First Team, 1 Second Team

     5.   Lane Hutson, MTL,  315   (16-50-85)

     6.   Quinn Hughes, MIN, 266   (14-46-58)

     7.   Moritz Seider, DET, 258   (24-34-36)

     8.   Miro Heiskanen, DAL, 53   (3-5-23)

     9.   Matthew Schaefer, NYI,   28   (0-5-13)

   10.   Jake Sanderson, OTT, ,21   (0-4-9)

   11.   Darren Raddysh, TBL, 18   (1-2-7)

   12.   Erik Karlsson, PIT, 18   (0-4-6)

   13.   Charlie McAvoy, BOS, 5   (0-1-2)

   14.   Devon Toews, COL, 3   (0-1-0)

t-15.   Jakob Chychrun, WSH, 1   (0-0-1)

t-15.   Roman Josi, NSH, 1   (0-0-1)

t-15.   Mattias Samuelsson, BUF,  1   (0-0-1)

t-15.   Nate Schmidt, UTA, 1   (0-0-1)

GOALTENDER Pts.   (1st-2nd-3rd)    Career All-Star Selections

     1.   Andrei Vasilevskiy, TBL, 759   (131-29-17), 3 First Team, 1 Second Team

     2.   Logan Thompson, WSH, 353   (27-55-53), 0 First Team, 1 Second Team

     3.   Ilya Sorokin, NYI,  300   (25-48-31)

     4.   Scott Wedgewood, COL, 150   (9-29-18)

     5.   Jeremy Swayman, BOS, 150   (5-28-41)

     6.   Karel Vejmelka, UTA, 21   (0-3-12)

     7.   Dan Vladar, PHI, 10   (0-2-4)

     8.   Jake Oettinger, DAL, 10   (0-1-7)

     9.   Igor Shesterkin, NYR, 9   (0-0-9)

   10.   Brandon Bussi, CAR, 6   (0-1-3)

   11.   Mackenzie Blackwood, COL, 4   (0-1-1)

   12.   Jesper Wallstedt, MIN, 1   (0-0-1)

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