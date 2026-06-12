NHL announces 2025-26 All-Star Teams

2025-26 NHL ALL-STAR TEAM VOTING RESULTS
CENTER, Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Connor McDavid, EDM , 823 (118-77-2) , 6 First Team, 2 Second Team
2. Nathan MacKinnon, COL, 723 (77-109-11), 2 First Team, 3 Second Team
3. Macklin Celebrini, SJS, 207 (2-11-164)
4. Nick Suzuki, MTL, 16 (0-0-16)
5. Sidney Crosby, PIT, 3 (0-0-3)
6. Mark Scheifele, WPG, 1 (0-0-1)
RIGHT WING, Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Nikita Kucherov, TBL, 983 (196-1-0), 5 First Team, 2 Second Team
2. David Pastrnak, BOS, 482 (0-149-35), 2 First Team, 3 Second Team
3. Martin Necas, COL, 120 (1-24-43)
4. Matt Boldy, MIN, 72 (0-4-60)
5. Cole Caufield, MTL, 40 (0-9-13)
6. Mitch Marner, VG, 26 (0-5-11)
7. Clayton Keller, UTA, 22 (0-2-16)
8. Alex DeBrincat, DET, 15 (0-2-9)
9. Mark Stone, VGK, 4 (0-1-1)
10. Mikko Rantanen, DAL, 4 (0-0-4)
11. Dylan Guenther, UTA, 3 (0-0-3)
t-12. Cutter Gauthier, ANA, 1 (0-0-1)
t-12. William Nylander, TOR, 1 (0-0-1)
LEFT WING, Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Jason Robertson, DAL, 716 (95-72-25), 2 First Team, 0 Second Team
2. Cole Caufield, MTL, 564 (80-43-35), 0 First Team, 1 Second Team
3. Kirill Kaprizov, MIN, 379 (20-64-87)
4. Kyle Connor, WPG, 68 (1-11-30)
5. Brandon Hagel, TBL, 12 (1-1-4)
6. Matt Boldy, MIN, 12 (0-2-6)
7. Jake Guentzel, TBL, 10 (0-1-7)
8. Artemi Panarin, LAK, 8 (0-2-2)
9. Lucas Raymond, DET, 3 (0-1-0)
10. Clayton Keller, UTA, 1 (0-0-1)
DEFENSE Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Zach Werenski, CBJ, 864 (149-37-8), 2 First Team, 0 Second Team
2. Cale Makar, COL, 759 (108-68-15), 4 First Team, 2 Second Team
3. Evan Bouchard, EDM, 483 (45-64-66), 0 First Team, 1 Second Team
4. Rasmus Dahlin, BUF, 451 (34-73-62), 0 First Team, 1 Second Team
5. Lane Hutson, MTL, 315 (16-50-85)
6. Quinn Hughes, MIN, 266 (14-46-58)
7. Moritz Seider, DET, 258 (24-34-36)
8. Miro Heiskanen, DAL, 53 (3-5-23)
9. Matthew Schaefer, NYI, 28 (0-5-13)
10. Jake Sanderson, OTT, ,21 (0-4-9)
11. Darren Raddysh, TBL, 18 (1-2-7)
12. Erik Karlsson, PIT, 18 (0-4-6)
13. Charlie McAvoy, BOS, 5 (0-1-2)
14. Devon Toews, COL, 3 (0-1-0)
t-15. Jakob Chychrun, WSH, 1 (0-0-1)
t-15. Roman Josi, NSH, 1 (0-0-1)
t-15. Mattias Samuelsson, BUF, 1 (0-0-1)
t-15. Nate Schmidt, UTA, 1 (0-0-1)
GOALTENDER Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Andrei Vasilevskiy, TBL, 759 (131-29-17), 3 First Team, 1 Second Team
2. Logan Thompson, WSH, 353 (27-55-53), 0 First Team, 1 Second Team
3. Ilya Sorokin, NYI, 300 (25-48-31)
4. Scott Wedgewood, COL, 150 (9-29-18)
5. Jeremy Swayman, BOS, 150 (5-28-41)
6. Karel Vejmelka, UTA, 21 (0-3-12)
7. Dan Vladar, PHI, 10 (0-2-4)
8. Jake Oettinger, DAL, 10 (0-1-7)
9. Igor Shesterkin, NYR, 9 (0-0-9)
10. Brandon Bussi, CAR, 6 (0-1-3)
11. Mackenzie Blackwood, COL, 4 (0-1-1)
12. Jesper Wallstedt, MIN, 1 (0-0-1)