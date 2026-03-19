Lightning at Canucks projected lineups

By NHL.com
LIGHTNING (41-21-4) at CANUCKS (21-38-8)

10 p.m. ET; SNP, The Spot

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Corey Perry -- Nick Paul -- Oliver Bjorkstrand

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Victor Hedman -- Erik Cernak

Ryan McDonagh -- Charle-Edouard D'Astous

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Scott Sabourin, Declan Carlile, Steven Santini

Injured: Dominic James (lower body), Max Crozier (core muscle), Emil Lilleberg (facial fracture)

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Drew O'Connor

Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Brock Boeser

Max Sasson -- Teddy Blueger -- Linus Karlsson

Nils Hoglander -- Aatu Raty -- Evander Kane

Elias Nils Pettersson -- Filip Hronek

Marcus Pettersson -- Tom Willander

Zeev Buium -- Victor Mancini

Kevin Lankinen

Nikita Tolopilo

Scratched: Curtis Douglas

Injured: P.O Joseph (upper body), Filip Chytil (facial fracture), Thatcher Demko (hip surgery), Derek Forbort (undisclosed)

Status report

The Lightning held an optional morning skate. … Lilleberg, a defenseman, wore a regular jersey at practice in Vancouver on Wednesday and Thursday but continues to wear a cage to protect a facial fracture sustained during practice on March 4. … The Canucks are not making any lineup changes from a 5-2 win against the Florida Panthers on Tuesday.

