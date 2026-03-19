Lightning at Canucks projected lineups

LIGHTNING (41-21-4) at CANUCKS (21-38-8)
10 p.m. ET; SNP, The Spot
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Gage Goncalves
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Corey Perry -- Nick Paul -- Oliver Bjorkstrand
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Victor Hedman -- Erik Cernak
Ryan McDonagh -- Charle-Edouard D'Astous
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Scott Sabourin, Declan Carlile, Steven Santini
Injured: Dominic James (lower body), Max Crozier (core muscle), Emil Lilleberg (facial fracture)
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Drew O'Connor
Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Brock Boeser
Max Sasson -- Teddy Blueger -- Linus Karlsson
Nils Hoglander -- Aatu Raty -- Evander Kane
Elias Nils Pettersson -- Filip Hronek
Marcus Pettersson -- Tom Willander
Zeev Buium -- Victor Mancini
Kevin Lankinen
Nikita Tolopilo
Scratched: Curtis Douglas
Injured: P.O Joseph (upper body), Filip Chytil (facial fracture), Thatcher Demko (hip surgery), Derek Forbort (undisclosed)
Status report
The Lightning held an optional morning skate. … Lilleberg, a defenseman, wore a regular jersey at practice in Vancouver on Wednesday and Thursday but continues to wear a cage to protect a facial fracture sustained during practice on March 4. … The Canucks are not making any lineup changes from a 5-2 win against the Florida Panthers on Tuesday.