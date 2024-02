Lightning at Islanders

LIGHTNING (30-23-5) at ISLANDERS (23-19-14)

2 p.m. ET; MSGSN, BSSUN

Lightning projected lineup

Steven Stamkos -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Mitchell Chaffee

Michael Eyssimont -- Nicholas Paul -- Cole Koepke

Tyler Motte -- Luke Glendening -- Conor Sheary

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Haydn Fleury -- Erik Cernak

Emil Martinsen Lilleberg -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Austin Watson, Alex Barre-Boulet, Calvin de Haan

Injured: Tanner Jeannot (undisclosed)

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Bo Horvat -- Mathew Barzal

Pierre Engvall -- Brock Nelson – Kyle Palmieri

Simon Holmstrom -- Jean-Gabriel Pageau -- Oliver Wahlstrom

Matt Martin -- Kyle MacLean -- Cal Clutterbuck

Alexander Romanov -- Noah Dobson

Adam Pelech -- Ryan Pulock

Mike Reilly – Scott Mayfield

Ilya Sorokin

Semyon Varlamov

Scratched: Samuel Bolduc, Sebastian Aho

Injured: Robert Bortuzzo (lower body), Hudson Fasching (upper body), Casey Cizikas (upper body)

Status report

Vasilevskiy is expected to start the first of the Lightning's back-to-back games, with Johansson likely playing against the New Jersey Devils on Sunday. … Fasching, a forward, and Bolduc, a defenseman, were sent to Bridgeport of the American Hockey League on Friday on conditioning loans.