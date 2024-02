Lightning at Devils

LIGHTNING (31-23-5) at DEVILS (29-24-4)

1 p.m. ET; MAX, MSGSN, TNT, SN1, TVAS

Lightning projected lineup

Steven Stamkos -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Mitchell Chaffee

Michael Eyssimont -- Nicholas Paul -- Cole Koepke

Tyler Motte -- Luke Glendening -- Conor Sheary

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Haydn Fleury -- Erik Cernak

Emil Martinsen Lilleberg -- Nick Perbix

Jonas Johansson

Andrei Vasilevskiy

Scratched: Austin Watson, Alex Barre-Boulet, Calvin de Haan, Maxwell Crozier

Injured: Tanner Jeannot (undisclosed)

Devils projected lineup

Ondrej Palat -- Nico Hischier -- Dawson Mercer

Erik Haula -- Jack Hughes -- Jesper Bratt

Timo Meier -- Chris Tierney -- Tyler Toffoli

Brendan Smith -- Curtis Lazar -- Alexander Holtz

Jonas Siegenthaler -- John Marino

Kevin Bahl -- Simon Nemec

Luke Hughes -- Colin Miller

Akira Schmid

Nico Daws

Scratched: Nick DeSimone, Tomas Nosek

Injured: Dougie Hamilton (torn pectoral muscle), Vitek Vanecek (lower body)

Status report

Neither team will conduct a morning skate Sunday. ... Johansson is expected to start after Andrei Vasilevskiy made 32 saves in a 4-2 win at the New York Islanders on Saturday. ... New Jersey recalled Schmid from Utica of the American Hockey League and reassigned goalie Isaac Poulter to Utica on Saturday. Daws made 23 saves in a 4-3 win against the Montreal Canadiens on Saturday, his seventh straight start.