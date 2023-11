Lightning at Canadiens

LIGHTNING (5-3-4) AT CANADIENS (5-4-2)

7 p.m. ET; RDS, TSN2, BSSUN

Lightning projected lineup

Brandon Hagel – Brayden Point -- Nikita Kucherov

Steven Stamkos -- Nick Paul -- Conor Sheary

Tyler Motte -- Anthony Cirelli -- Alex Barre-Boulet

Tanner Jeannot -- Luke Glendening -- Austin Watson

Victor Hedman -- Erik Cernak

Mikhail Sergachev -- Darren Raddysh

Calvin de Haan -- Nick Perbix

Matt Tomkins

Jonas Johansson

Scratched: Zach Bogosian, Michael Eyssimont

Injured: Andrei Vasilevskiy (back)

Canadiens projected lineup

Juraj Slafkovsky -- Nick Suzuki -- Cole Caufield

Alex Newhook -- Christian Dvorak -- Josh Anderson

Tanner Pearson -- Sean Monahan -- Brendan Gallagher

Michael Pezzetta -- Jake Evans -- Joel Armia

Mike Matheson -- Jordan Harris

Kaiden Guhle -- Justin Barron

Arber Xhekaj -- Johnathan Kovacevic

Jake Allen

Sam Montembeault

Scratched: Jesse Ylonen, Cayden Primeau

Injured: Raphael Harvey-Pinard (lower body), David Savard (hand)

Status report

The Lightning did not hold a morning skate following a 6-5 overtime loss at the Toronto Maple Leafs on Monday. ... Harvey-Pinard took part in the optional morning skate but the forward will miss his second straight game.