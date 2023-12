Lightning at Stars

LIGHTNING (10-9-5) at STARS (13-5-3)

2 p.m. ET; BSSUN, BSSW, NHLN, SN

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Steven Stamkos -- Anthony Cirelli -- Alex Barre-Boulet

Tanner Jeannot -- Nicholas Paul -- Michael Eyssimont

Cole Koepke -- Luke Glendening -- Tyler Motte

Victor Hedman -- Nick Perbix

Mikhail Sergachev -- Erik Cernak

Calvin de Haan -- Darren Raddysh

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Haydn Fleury, Austin Watson

Injured: Conor Sheary (upper body)

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Joe Pavelski

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Evgenii Dadonov

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Tyler Seguin

Craig Smith -- Radek Faksa – Sam Steel

Ryan Suter -- Miro Heiskanen

Esa Lindell -- Nils Lundkvist

Thomas Harley -- Jani Hakanpaa

Jake Oettinger

Scott Wedgewood

Scratched: Ty Dellandrea, Joel Hanley

Injured: None

Status report

Vasilevskiy could make his fourth start in five games since returning from preseason back surgery. ... Oettinger is likely to start after Wedgewood made 32 saves in a 4-3 overtime loss at the Calgary Flames on Thursday.