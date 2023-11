Lightning at Blue Jackets

LIGHTNING (4-2-3) at BLUE JACKETS (3-4-2)

7 p.m. ET; BSSUN, BSOH

Lightning projected lineup

Alex Barre-Boulet -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Steven Stamkos -- Nicholas Paul -- Conor Sheary

Tanner Jeannot -- Anthony Cirelli -- Brandon Hagel

Michael Eyssimont -- Luke Glendening -- Waltteri Merela

Victor Hedman -- Erik Cernak

Mikhail Sergachev -- Nick Perbix

Calvin de Haan -- Darren Raddysh

Matt Tomkins

Jonas Johansson

Scratched: Haydn Fleury, Austin Watson, Zach Bogosian

Injured: Andrei Vasilevskiy (back), Tyler Motte (hand)

Blue Jackets projected lineup

Johnny Gaudreau -- Boone Jenner -- Jack Roslovic

Kent Johnson -- Adam Fantilli -- Emil Bemstrom

Dmitri Voronkov -- Cole Sillinger -- Kirill Marchenko

Alexandre Texier -- Sean Kuraly -- Justin Danforth

Zach Werenski -- Damon Severson

Ivan Provorov -- David Jiricek

Jake Bean -- Erik Gudbranson

Elvis Merzlikins

Spencer Martin

Scratched: Adam Boqvist, Andrew Peeke, Mathieu Olivier

Injured: Yegor Chinakhov (back), Daniil Tarasov (knee), Patrik Laine (upper body)

Status report

Tomkins, a former Ohio State goalie, makes his second NHL start; Johannson had started the previous six games. … Marchenko, a healthy scratch the past two games, replaces Olivier, with coach Pascal Vincent rotating the forwards. ... Merzlikins will make his fifth start in six games.