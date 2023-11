Lightning at Avalanche

LIGHTNING (10-6-5) at AVALANCHE (14-6-0)

9 p.m. ET; BSSUN, ALT

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Steven Stamkos -- Anthony Cirelli -- Michael Eyssimont

Tanner Jeannot -- Nicholas Paul -- Tyler Motte

Cole Koepke -- Luke Glendening -- Austin Watson

Victor Hedman -- Nick Perbix

Mikhail Sergachev -- Erik Cernak

Calvin de Haan -- Darren Raddysh

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Haydn Fleury, Alex Barre-Boulet

Injured: Conor Sheary (upper body)

Avalanche projected lineup

Valeri Nichushkin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Jonathan Drouin -- Ryan Johansen -- Tomas Tatar

Miles Wood -- Ross Colton -- Logan O’Connor

Andrew Cogliano -- Fredrik Olofsson -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Bowen Byram -- Josh Manson

Jack Johnson -- Caleb Jones

Alexandar Georgiev

Ivan Prosvetov

Scratched: Samuel Girard (personal), Kurtis MacDermid

Injured: Artturi Lehkonen (upper body),

Status report

Tampa Bay coach Jon Cooper said Vasilevskiy will start tonight and Johansson will start Tuesday at the Arizona Coyotes. … Cooper said he’s comfortable using a goalie rotation to prevent overloading Vasilevskiy, who missed the first 20 games this season after having microdiscectomy surgery to address a lumbar disk herniation on Sept. 28. … Colorado coach Jared Bednar said MacKinnon, who wasn’t at the morning skate, is ill and will be a game-time decision.