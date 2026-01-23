Lightning at Blackhawks projected lineups

LIGHTNING (31-13-4) at BLACKHAWKS (21-22-7)
7 p.m. ET; ESPN
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Dominic James -- Gage Goncalves
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Oliver Bjorkstrand -- Jack Finley -- Nick Paul
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Charle-Edouard D'Astous -- Erik Cernak
Declan Carlile -- Max Crozier
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Simon Lundmark
Injured: Brayden Point (lower body), Ryan McDonagh (lower body), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Scott Sabourin (undisclosed)
Blackhawks projected lineup
Connor Bedard -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky
Ryan Donato -- Frank Nazar -- Tyler Bertuzzi
Nick Foligno -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Colton Dach -- Oliver Moore -- Nick Lardis
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Arvid Soderblom
Spencer Knight
Scratched: Sam Lafferty, Landon Slaggert
Injured: Teuvo Teravainen (upper body)
Status report
Neither team held a morning skate. ... Cirelli could play after leaving in the third period of a 4-1 win against the San Jose Sharks on Tuesday with an undisclosed injury. ... Soderblom could start after Knight made 28 saves in a 4-3 shootout win at the Carolina Hurricanes on Thursday. ... Dickinson could return after missing the game Thursday because of an illness.