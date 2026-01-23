Lightning at Blackhawks projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

LIGHTNING (31-13-4) at BLACKHAWKS (21-22-7)

7 p.m. ET; ESPN

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Dominic James -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Oliver Bjorkstrand -- Jack Finley -- Nick Paul

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Charle-Edouard D'Astous -- Erik Cernak

Declan Carlile -- Max Crozier

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Simon Lundmark

Injured: Brayden Point (lower body), Ryan McDonagh (lower body), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Scott Sabourin (undisclosed)

Blackhawks projected lineup

Connor Bedard -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky

Ryan Donato -- Frank Nazar -- Tyler Bertuzzi

Nick Foligno -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Colton Dach -- Oliver Moore -- Nick Lardis

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Arvid Soderblom

Spencer Knight

Scratched: Sam Lafferty, Landon Slaggert

Injured: Teuvo Teravainen (upper body)

Status report

Neither team held a morning skate. ... Cirelli could play after leaving in the third period of a 4-1 win against the San Jose Sharks on Tuesday with an undisclosed injury. ... Soderblom could start after Knight made 28 saves in a 4-3 shootout win at the Carolina Hurricanes on Thursday. ... Dickinson could return after missing the game Thursday because of an illness.

