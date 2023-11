Lightning at Hurricanes

LIGHTNING (9-6-5) at HURRICANES (11-7-0)

8 p.m. ET; BSSUN, BSSO

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Steven Stamkos -- Anthony Cirelli -- Michael Easement

Tanner Jeannot -- Nicholas Paul -- Tyler Motte

Cole Koepke -- Luke Glendening -- Austin Watson

Victor Hedman -- Nick Perbix

Mikhail Sergachev -- Erik Cernak

Calvin de Haan -- Darren Raddysh

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Haydn Fleury, Alex Barre-Boulet

Injured: Conor Sheary (upper body)

Hurricanes projected lineup

Teuvo Teravainen -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Andrei Svechnikov -- Jesper Kotkaniemi -- Martin Necas

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Jesper Fast

Michael Bunting -- Jack Drury -- Stefan Noesen

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Brady Skjei -- Brett Pesce

Dmitry Orlov -- Jalen Chatfield

Antti Raanta

Pyotr Kochetkov

Scratched: Tony DeAngelo, Brendan Lemieux

Injured: Frederik Andersen (blood clot)

Status report

Vasilevskiy will play his first game of the season following microdiscectomy surgery for a herniated lumbar disk in his back Sept. 28. … Raanta will start after he was replaced following the first period of a 6-3 win against the Edmonton Oilers on Wednesday for precautionary reasons.