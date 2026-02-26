Lightning at Hurricanes projected lineups

LIGHTNING (38-14-4) at HURRICANES (36-15-6)

7 p.m. ET; The Spot, FDSNSO

Lightning projected lineup

Gage Goncalves -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Dominic James -- Brandon Hagel

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Oliver Bjorkstrand -- Scott Sabourin

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Charle-Edouard D'Astous -- Emil Lilleberg

Victor Hedman

Jonas Johansson

Andrei Vasilevskiy

Scratched: Curtis Douglas, Declan Carlile

Injured: Anthony Cirelli (upper body), Nick Paul (lower body), Max Crozier (core muscle)

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Jesperi Kotkaniemi -- Eric Robinson

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin

Brandon Bussi

Frederik Andersen

Scratched: Mark Jankowski, Mike Reilly

Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)

Status report

The Lightning did not hold a morning skate. … Johansson is likely to start after Vasilevskiy made 32 saves in a 4-2 win against the Toronto Maple Leafs on Wednesday. … Tampa Bay dressed 11 forwards and seven defensemen in the game. … Aho did not participate in the Hurricanes morning skate after practicing Wednesday but is expected to play; Carolina coach Rod Brind’Amour said Aho felt “run down” after playing for Finland in the Olympics. ... Robinson will return after missing seven games with an upper-body injury.