Lightning at Hurricanes projected lineups

LIGHTNING (38-14-4) at HURRICANES (36-15-6)
7 p.m. ET; The Spot, FDSNSO
Lightning projected lineup
Gage Goncalves -- Brayden Point -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Dominic James -- Brandon Hagel
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Oliver Bjorkstrand -- Scott Sabourin
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Ryan McDonagh -- Erik Cernak
Charle-Edouard D'Astous -- Emil Lilleberg
Victor Hedman
Jonas Johansson
Andrei Vasilevskiy
Scratched: Curtis Douglas, Declan Carlile
Injured: Anthony Cirelli (upper body), Nick Paul (lower body), Max Crozier (core muscle)
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
William Carrier -- Jesperi Kotkaniemi -- Eric Robinson
Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin
Brandon Bussi
Frederik Andersen
Scratched: Mark Jankowski, Mike Reilly
Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)
Status report
The Lightning did not hold a morning skate. … Johansson is likely to start after Vasilevskiy made 32 saves in a 4-2 win against the Toronto Maple Leafs on Wednesday. … Tampa Bay dressed 11 forwards and seven defensemen in the game. … Aho did not participate in the Hurricanes morning skate after practicing Wednesday but is expected to play; Carolina coach Rod Brind’Amour said Aho felt “run down” after playing for Finland in the Olympics. ... Robinson will return after missing seven games with an upper-body injury.