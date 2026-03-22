Lightning at Flames projected lineups

By NHL.com
LIGHTNING (43-21-4) at FLAMES (28-34-7)

8 p.m. ET; SNW, The Spot

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Gage Gonclaves -- Brayden Point -- Jake Guentzel

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Corey Perry -- Nick Paul -- Oliver Bjorkstrand

Darren Raddysh -- J.J. Moser

Emil Lilleberg -- Erik Cernak

Ryan McDonagh -- Charle-Edouard D’Astous

Jonas Johansson

Andrei Vasilevskiy

Scratched: Scott Sabourin, Steve Santini

Injured: Declan Carlile (undisclosed), Maxwell Crozier (core muscle), Victor Hedman (illness), Dominic James (lower body)

Flames projected lineup

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Joel Farabee

Matvei Gridin -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Yegor Sharangovich -- Ryan Strome -- Victor Olofsson

Martin Pospisil -- Tyson Gross -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Zach Whitecloud

Olli Maatta -- Hunter Brzustewicz

Joel Hanley -- Zayne Parekh

Devin Cooley

Dustin Wolf

Scratched: Ryan Lomberg, John Beecher, Brayden Pachal

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Jonathan Huberdeau (hip surgery), Yan Kuznetsov (upper body), Connor Zary (upper body)

Status report

The Lightning did not hold a morning skate after a 5-2 win at the Edmonton Oilers on Saturday. … Flames coach Ryan Huska said Zary, a forward, is day to day after he was injured in the third period of a 4-1 win against the Florida Panthers on Friday. … Gross, who signed a two-year, two-way contract with Calgary on March 12, will make his NHL debut.

