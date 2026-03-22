Lightning at Flames projected lineups

LIGHTNING (43-21-4) at FLAMES (28-34-7)
8 p.m. ET; SNW, The Spot
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Gage Gonclaves -- Brayden Point -- Jake Guentzel
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Corey Perry -- Nick Paul -- Oliver Bjorkstrand
Darren Raddysh -- J.J. Moser
Emil Lilleberg -- Erik Cernak
Ryan McDonagh -- Charle-Edouard D’Astous
Jonas Johansson
Andrei Vasilevskiy
Scratched: Scott Sabourin, Steve Santini
Injured: Declan Carlile (undisclosed), Maxwell Crozier (core muscle), Victor Hedman (illness), Dominic James (lower body)
Flames projected lineup
Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Joel Farabee
Matvei Gridin -- Morgan Frost -- Matt Coronato
Yegor Sharangovich -- Ryan Strome -- Victor Olofsson
Martin Pospisil -- Tyson Gross -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Zach Whitecloud
Olli Maatta -- Hunter Brzustewicz
Joel Hanley -- Zayne Parekh
Devin Cooley
Dustin Wolf
Scratched: Ryan Lomberg, John Beecher, Brayden Pachal
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Jonathan Huberdeau (hip surgery), Yan Kuznetsov (upper body), Connor Zary (upper body)
Status report
The Lightning did not hold a morning skate after a 5-2 win at the Edmonton Oilers on Saturday. … Flames coach Ryan Huska said Zary, a forward, is day to day after he was injured in the third period of a 4-1 win against the Florida Panthers on Friday. … Gross, who signed a two-year, two-way contract with Calgary on March 12, will make his NHL debut.