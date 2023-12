Blues at Lightning

BLUES (15-14-1) at LIGHTNING (14-13-5)

7 p.m. ET; BSSUN, BSMW

Blues projected lines

Pavel Buchnevich -- Robert Thomas -- Jordan Kyrou

Brandon Saad -- Brayden Schenn -- Kasperi Kapanen

Alexey Toropchenko -- Kevin Hayes -- Jake Neighbours

Mackenzie MacEachern -- Oskar Sundqvist -- Hugh McGing

Nick Leddy -- Colton Parayko

Torey Krug -- Justin Faulk

Marco Scandella -- Tyler Tucker

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Sammy Blais, Nikita Alexandrov, Scott Perunovich

Injured: None

Lightning projected lines

Brandon Hagel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Steven Stamkos -- Nicholas Paul -- Conor Sheary

Tanner Jeannot -- Anthony Cirelli -- Michael Eyssimont

Tyler Motte -- Luke Glendening -- Austin Watson

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Mikhail Sergachev -- Erik Cernak

Calvin De Haan -- Nicklaus Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Alex Barre-Boulet, Haydn Fleury

Injured: None

Status report

The Blues did not make any line changes from their previous game, a 4-3 overtime win against the Dallas Stars on Dec. 16. ...Tampa Bay is expected to use the same lineup, but may shuffle line pairings.