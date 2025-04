Blues at Kraken projected lineups

BLUES (43-30-7) at KRAKEN (34-40-6)

10 p.m. ET; FDSNMW, KHN, KONG

Blues projected lineup

Pavel Buchnevich -- Robert Thomas -- Jordan Kyrou

Jake Neighbours -- Brayden Schenn -- Jimmy Snuggerud

Mathieu Joseph -- Oskar Sundqvist -- Zack Bolduc

Alexey Torpchenko -- Radek Faksa -- Nathan Walker

Cam Fowler -- Nick Leddy

Matthew Kessel -- Justin Faulk

Ryan Suter -- Tyler Tucker

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Philip Broberg

Injured: Dylan Holloway (lower body, Torey Krug (ankle), Colton Parayko (knee), Alexandre Texier (upper body)

Kraken projected lineup

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Jordan Eberle

Eeli Tolvanen -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko

Jared McCann -- Shane Wright -- Andre Burakovsky

Ryan Winterton -- Tye Kartye -- Michael Eyssimont

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryker Evans -- Brandon Montour

Jamie Oleksiak -- Josh Mahura

Philipp Grubauer

Joey Daccord

Scratched: John Hayden

Injured: None

Status report

The Blues held an optional morning skate. ... Broberg, a defenseman, returned to St. Louis for personal reasons and will not play. … Seattle held a full morning skate but did not take line rushes. … Hayden, a forward, and Cale Fleury, a defenseman, each cleared waivers Saturday; Hayden attended the morning skate but is expected to be a healthy scratch. Fleury did not participate.