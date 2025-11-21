Blues at Islanders projected lineups 

By NHL.com
@NHLMedia

BLUES (6-9-6) at ISLANDERS (12-7-2)

3:30 p.m. ET; FDSNMW, MSGSN, SN1, SN

Blues projected lineup

Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Brayden Schenn -- Dalibor Dvorsky -- Pavel Buchnevich

Dylan Holloway -- Pius Suter -- Jordan Kyrou

Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Nathan Walker

Philip Broberg -- Colton Parayko

Cam Fowler -- Justin Faulk

Tyler Tucker -- Matthew Kessel

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Nick Bjugstad, Mathieu Joseph

Injured: None

Islanders projected lineup

Emil Heineman -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri

Jonathan Drouin -- Mathew Barzal -- Simon Holmstrom

Anders Lee -- Jean-Gabriel Pageau -- Anthony Duclair

Casey Cizikas -- Calum Ritchie -- Maxim Shabanov

Matthew Schaefer -- Ryan Pulock

Adam Pelech -- Tony DeAngelo

Adam Boqvist -- Scott Mayfield

Ilya Sorokin

David Rittich

Scratched: Maxim Tsyplakov, Kyle MacLean, Marshall Warren

Injured: Alexander Romanov (upper body), Semyon Varlamov (knee), Ethan Bear (upper body)

Status report

The Blues assigned forward Alexandre Texier and defenseman Hunter Skinner to Springfield of the American Hockey League on Friday. ... The Islanders did not practice Friday.

