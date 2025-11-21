Blues at Islanders projected lineups 

BLUES (6-9-6) at ISLANDERS (12-7-2)
3:30 p.m. ET; FDSNMW, MSGSN, SN1, SN
Blues projected lineup
Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Brayden Schenn -- Dalibor Dvorsky -- Pavel Buchnevich
Dylan Holloway -- Pius Suter -- Jordan Kyrou
Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Nathan Walker
Philip Broberg -- Colton Parayko
Cam Fowler -- Justin Faulk
Tyler Tucker -- Matthew Kessel
Jordan Binnington
Joel Hofer
Scratched: Nick Bjugstad, Mathieu Joseph
Injured: None
Islanders projected lineup
Emil Heineman -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri
Jonathan Drouin -- Mathew Barzal -- Simon Holmstrom
Anders Lee -- Jean-Gabriel Pageau -- Anthony Duclair
Casey Cizikas -- Calum Ritchie -- Maxim Shabanov
Matthew Schaefer -- Ryan Pulock
Adam Pelech -- Tony DeAngelo
Adam Boqvist -- Scott Mayfield
Ilya Sorokin
David Rittich
Scratched: Maxim Tsyplakov, Kyle MacLean, Marshall Warren
Injured: Alexander Romanov (upper body), Semyon Varlamov (knee), Ethan Bear (upper body)
Status report
The Blues assigned forward Alexandre Texier and defenseman Hunter Skinner to Springfield of the American Hockey League on Friday. ... The Islanders did not practice Friday.