Blues at Devils projected lineups

BLUES (7-10-6) at DEVILS (14-7-1)
7 p.m. ET; FDSNMW, MSGSN2
Blues projected lineup
Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Brayden Schenn -- Dalibor Dvorsky -- Pavel Buchnevich
Dylan Holloway -- Pius Suter -- Jordan Kyrou
Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Nathan Walker
Philip Broberg -- Colton Parayko
Tyler Tucker -- Justin Faulk
Cam Fowler -- Logan Mailloux
Jordan Binnington
Joel Hofer
Scratched: Nick Bjugstad, Mathieu Joseph, Matthew Kessel
Injured: None
Devils projected lineup
Timo Meier -- Nico Hischier -- Jesper Bratt
Ondrej Palat -- Dawson Mercer -- Arseny Gritsyuk
Juho Lammikko -- Cody Glass -- Connor Brown
Paul Cotter -- Luke Glendening -- Stefan Noesen
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Luke Hughes -- Simon Nemec
Brenden Dillon -- Colton White
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Dennis Cholowski
Injured: Jack Hughes (finger), Zack MacEwen (undisclosed), Brett Pesce (hand), Johnathan Kovacevic (knee), Marc McLaughlin (undisclosed), Evgenii Dadonov (undisclosed)
Status report
The Blues did not hold a morning skate Wednesday. ... Dadonov, a forward who was injured in a 4-3 win against the Detroit Red Wings on Monday, did not practice Tuesday and will "miss some time," Devils coach Sheldon Keefe said Wednesday; Lammikko will replace Dadonov in the lineup.