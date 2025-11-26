Blues at Devils projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

BLUES (7-10-6) at DEVILS (14-7-1)

7 p.m. ET; FDSNMW, MSGSN2

Blues projected lineup

Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Brayden Schenn -- Dalibor Dvorsky -- Pavel Buchnevich

Dylan Holloway -- Pius Suter -- Jordan Kyrou

Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Nathan Walker

Philip Broberg -- Colton Parayko

Tyler Tucker -- Justin Faulk

Cam Fowler -- Logan Mailloux

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Nick Bjugstad, Mathieu Joseph, Matthew Kessel

Injured: None

Devils projected lineup

Timo Meier -- Nico Hischier -- Jesper Bratt

Ondrej Palat -- Dawson Mercer -- Arseny Gritsyuk

Juho Lammikko -- Cody Glass -- Connor Brown

Paul Cotter -- Luke Glendening -- Stefan Noesen

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Luke Hughes -- Simon Nemec

Brenden Dillon -- Colton White

Jacob Markstrom

Jake Allen

Scratched: Dennis Cholowski

Injured: Jack Hughes (finger), Zack MacEwen (undisclosed), Brett Pesce (hand), Johnathan Kovacevic (knee), Marc McLaughlin (undisclosed), Evgenii Dadonov (undisclosed)

Status report

The Blues did not hold a morning skate Wednesday. ... Dadonov, a forward who was injured in a 4-3 win against the Detroit Red Wings on Monday, did not practice Tuesday and will "miss some time," Devils coach Sheldon Keefe said Wednesday; Lammikko will replace Dadonov in the lineup.

