Blues at Wild

BLUES (11-8-1) at WILD (5-10-4)

8 p.m. ET; BWIX, BSN, BSMW

Blues projected lineup

Pavel Buchnevich -- Robert Thomas -- Jake Neighbours

Jakub Vrana -- Brayden Schenn -- Kasperi Kapanen

Brandon Saad -- Kevin Hayes – Jordan Kyrou

Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Sammy Blais

Nick Leddy -- Colton Parayko

Torey Krug -- Justin Faulk

Marco Scandella -- Scott Perunovich

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Nikita Alexandrov, Robert Bortuzzo, Tyler Tucker

Injured: None

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Freddy Gaudreau -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Joel Eriksson Ek -- Vinni Lettieri

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Pat Maroon

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Jonas Brodin -- Brock Faber

Alex Goligoski -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Jon Merrill

Injured: None

Suspended: Ryan Hartman

Status report

Binnington will make his third start in four games. ... Gustavsson will start for the third straight game. ... Hartman will serve the first of his two-game suspension for tripping Detroit Red Wings forward Alex DeBrincat during a 4-1 loss Sunday. ... Letteiri was recalled from Iowa of the American Hockey League on Tuesday.