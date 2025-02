Kraken at Lightning projected lineups

KRAKEN (24-29-4) at LIGHTNING (31-20-4)

6 p.m. ET; FDSNSUN, KHN, KONG

Kraken projected lineup

Jaden Schwartz -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko

Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Oliver Bjorkstrand

Jared McCann -- Shane Wright -- Andre Burakovsky

Mitchell Stephens -- Jordan Eberle -- Brandon Tanev

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryker Evans -- Brandon Montour

Jamie Oleksiak -- Joshua Mahura

Ales Stezka

Joey Daccord

Scratched: Cale Fleury, Tye Kartye

Injured: Yanni Gourde (lower body)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves

Mitchell Chaffee -- Nick Paul -- Cam Atkinson

Zemgus Girgensons -- Luke Glendening -- Michael Eyssimont

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Darren Raddysh

Andrei Vasilevskiy

Matt Tomkins

Scratched: Nick Perbix

Injured: Jonas Johansson (lower body)

Status report

The Kraken did not hold a morning skate after a 2-1 victory at the Florida Panthers on Saturday. … Stezka, 28, could make his NHL debut. … Moser is expected to play for the first time since Dec. 12 (lower body). ... Point, Cirelli, Hagel and Guentzel did not practice Saturday after playing in the 4 Nations Face-Off final Thursday. They are all expected to be in the lineup.