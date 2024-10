Kraken at Predators

KRAKEN (1-2-0) at PREDATORS (0-2-0)

8 p.m. ET; KHN, KONG, BSSO

Kraken projected lineup

Eeli Tolvanen -- Matty Beniers -- Oliver Bjorkstrand

Jared McCann -- Shane Wright -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Andre Burakovsky

Tye Kartye -- Yanni Gourde -- Brandon Tanev

Ryker Evans -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Joshua Mahura -- Will Borgen

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: None

Injured: Vince Dunn (upper body)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Gustav Nyquist

Cole Smith -- Steven Stamkos -- Jonathan Marchessault

Mark Jankowski -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Juuso Parssinen -- Colton Sissons -- Michael McCarron

Roman Josi -- Dante Fabbro

Brady Skjei -- Luke Schenn

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Juuse Saros

Scott Wedgewood

Scratched: Philip Tomasino

Injured: None

Status report

Kraken coach Dan Bylsma said Dunn will be a game-time decision; the defenseman missed a 2-0 loss at the Dallas Stars on Sunday. ... Stamkos moved to center at practice Monday; he played left wing in his first two games for the Predators. ... Parssinen is expected to make his season debut in place of Tomasino, a forward.