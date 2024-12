Kraken at Hurricanes projected lineups

KRAKEN (11-13-1) at HURRICANES (16-7-1)

7 p.m. ET; FDSNSO, KHN, KONG

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Chandler Stephenson -- Brandon Tanev

Yanni Gourde -- Matty Beniers -- Jaden Schwartz

Eeli Tolvanen -- Shane Wright -- Oliver Bjorkstrand

Tye Kartye -- Mitchell Stevens -- Ryan Winterton

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Vince Dunn-- Adam Larsson

Josh Mahura -- Will Borgen

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Daniel Sprong, Andre Burakovsky

Injured: Vince Dunn (mid-body), Jordan Eberle (pelvis), Ryker Evans (hand)

Hurricanes projected lineup

Eric Robinson -- Sebastian Aho – Martin Necas

Andre Svechnikov-- Jack Drury -- Jack Roslovic

Seth Jarvis -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Jesperi Kotkaniemi -- Jackson Blake

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Dmitry Orlov -- Jalen Chatfield

Shayne Gostisbehere -- Sean Walker

Pyotr Kochetkov

Spencer Martin

Scratched: Ty Smith

Injured: Frederik Andersen (knee)

Status report

Evans, a defenseman who blocked a shot with his hand in a 4-2 loss to the San Jose Sharks on Saturday, will miss his first game of the season. … Stephenson returns after missing one game with an illness. … Kochetkov is expected to start and return after missing four games with a concussion.