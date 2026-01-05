Kraken at Flames projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

KRAKEN (18-14-7) at FLAMES (18-19-4)

9:30 p.m. ET; SNW, KONG, KING 5, KHN/Prime

Kraken projected lineup

Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau

Berkly Catton -- Shane Wright -- Jared McCann

Ryan Winterton -- Ben Meyers -- Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Cale Fleury

Ryker Evans -- Jamie Oleksiak

Philipp Grubauer

Joey Daccord

Scratched: Josh Mahura, Tye Kartye

Injured: Matt Murray (lower body), Jaden Schwartz (lower body), Brandon Montour (upper body)

Flames projected lineup

Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Adam Klapka

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Ryan Lomberg -- Justin Kirkland -- Connor Zary

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar

Joel Hanley -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: William Stromgren, Hunter Brzustewicz

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Martin Pospisil (undisclosed)

Suspended: John Beecher

Status report

Schwartz, a forward, skated as a full participant at practice Sunday but is not expected to play. … Stromgren, a forward, was recalled from Calgary of the American Hockey League on Monday but is not expected to play. … Kirkland, a center, will replace Beecher, who was suspended one game by the NHL Department of Player Safety for roughing Nashville Predators forward Michael McCarron in a 4-3 Saturday.

Latest News

Pulford, 4-time Stanley Cup champion with Maple Leafs, dies at 89

Projected lineups, starting goalies for today

Jones out ‘couple of weeks’ for Panthers, could return before Olympic break

NHL Status Report: Wilson day to day for Capitals, out against Ducks

Kucherov leads 3 Stars of the Week

Branch dies at 77; was longtime OHL commissioner, CHL president 

NHL's 'My World' YouTube docuseries stars Canadiens' Slafkovsky

NHL On Tap: Zibanejad, Rangers host Mammoth after Winter Classic victory

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

NHL EDGE stats behind Raddysh’s breakout season for Lightning

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Kraft Hockeyville nominations for 20th anniversary now open 

On Tap: Day 11 of 2026 World Junior Championship

World Junior Championship roundup: Czechia tops Canada, reaches final

Fantasy hockey top 50 defenseman rankings

Fantasy hockey top 100 forward rankings

NHL nationally televised games for week of Jan. 5

Color of Hockey: Taylor touted as being next great women's player