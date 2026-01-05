Kraken at Flames projected lineups

KRAKEN (18-14-7) at FLAMES (18-19-4)
9:30 p.m. ET; SNW, KONG, KING 5, KHN/Prime
Kraken projected lineup
Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau
Berkly Catton -- Shane Wright -- Jared McCann
Ryan Winterton -- Ben Meyers -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Cale Fleury
Ryker Evans -- Jamie Oleksiak
Philipp Grubauer
Joey Daccord
Scratched: Josh Mahura, Tye Kartye
Injured: Matt Murray (lower body), Jaden Schwartz (lower body), Brandon Montour (upper body)
Flames projected lineup
Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Adam Klapka
Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato
Ryan Lomberg -- Justin Kirkland -- Connor Zary
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar
Joel Hanley -- Brayden Pachal
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: William Stromgren, Hunter Brzustewicz
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Martin Pospisil (undisclosed)
Suspended: John Beecher
Status report
Schwartz, a forward, skated as a full participant at practice Sunday but is not expected to play. … Stromgren, a forward, was recalled from Calgary of the American Hockey League on Monday but is not expected to play. … Kirkland, a center, will replace Beecher, who was suspended one game by the NHL Department of Player Safety for roughing Nashville Predators forward Michael McCarron in a 4-3 Saturday.