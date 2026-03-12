Penguins at Golden Knights projected lineups

PENGUINS (32-17-15) at GOLDEN KNIGHTS (29-22-14)
10 p.m. ET; SN-PIT, SCRIPPS, SNE, TVAS
Penguins projected lineup
Egor Chinakhov -- Rickard Rakell -- Bryan Rust
Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Ville Koivunen
Elmer Soderblom -- Ben Kindel -- Avery Hayes
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Connor Clifton -- Ilya Solovyov
Ryan Shea -- Kris Letang
Arturs Silovs
Stuart Skinner
Scratched: Ryan Graves, Kevin Hayes
Injured: Sidney Crosby (lower body), Jack St. Ivany (hand surgery), Caleb Jones
(lower body), Samuel Girard (upper body), Justin Brazeau (upper body)
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone
Pavel Dorofeyev--Tomas Hertl -- Mitch Marner
Brett Howden -- Colton Sissons -- Braeden Bowman
Cole Smith -- Nic Dowd -- Keegan Kolesar
Brayden McNabb -- Shea Theodore
Noah Hanifin -- Rasmus Andersson
Jeremy Lauzon -- Kaedan Korczak
Adin Hill
Akira Schmid
Scratched: Ben Hutton, Brandon Saad, Reilly Smith
Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body)
Status report
The Penguins will dress the same 18 skaters they used in a 5-4 shootout loss at the Carolina Hurricanes on Tuesday. … Stone, who has missed five games, will be a game-time decision; he wore a noncontact jersey during the Golden Knights morning skate, took line rushes on the first line and worked on the power play. ... If Stone doesn't play, either Saad or Smith, each a forward, will. ... Hanifin and Lauzon will swap defense partners.