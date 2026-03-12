Penguins at Golden Knights projected lineups

PENGUINS (32-17-15) at GOLDEN KNIGHTS (29-22-14)

10 p.m. ET; SN-PIT, SCRIPPS, SNE, TVAS

Penguins projected lineup

Egor Chinakhov -- Rickard Rakell -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Ville Koivunen

Elmer Soderblom -- Ben Kindel -- Avery Hayes

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Connor Clifton -- Ilya Solovyov

Ryan Shea -- Kris Letang

Arturs Silovs

Stuart Skinner

Scratched: Ryan Graves, Kevin Hayes

Injured: Sidney Crosby (lower body), Jack St. Ivany (hand surgery), Caleb Jones

(lower body), Samuel Girard (upper body), Justin Brazeau (upper body)

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone

Pavel Dorofeyev--Tomas Hertl -- Mitch Marner

Brett Howden -- Colton Sissons -- Braeden Bowman

Cole Smith -- Nic Dowd -- Keegan Kolesar

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Noah Hanifin -- Rasmus Andersson

Jeremy Lauzon -- Kaedan Korczak

Adin Hill

Akira Schmid

Scratched: Ben Hutton, Brandon Saad, Reilly Smith

Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body)

Status report

The Penguins will dress the same 18 skaters they used in a 5-4 shootout loss at the Carolina Hurricanes on Tuesday. … Stone, who has missed five games, will be a game-time decision; he wore a noncontact jersey during the Golden Knights morning skate, took line rushes on the first line and worked on the power play. ... If Stone doesn't play, either Saad or Smith, each a forward, will. ... Hanifin and Lauzon will swap defense partners.