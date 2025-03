Penguins at Lightning projected lineups

PENGUINS (29-32-11) at LIGHTNING (40-25-5)

7 p.m. ET; FDSNSUN, SN-PIT, SN1

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Connor Dewar -- Evgeni Malkin -- Philip Tomasino

Danton Heinen -- Kevin Hayes -- Bokondji Imama

Joona Koppanen -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Matt Grzelcyk -- Kris Letang

Erik Karlsson -- Conor Timmins

Ryan Graves -- Vladislav Kolyachonok

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Scratched: None

Injured: P.O Joseph (upper body), Tommy Novak (lower body), Ryan Shea (upper body), Emil Bemstrom (undisclosed)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nick Paul

Oliver Bjorkstrand -- Yanni Gourde -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Luke Glendening -- Mitchell Chaffee

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Darren Raddysh

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Nick Perbix, Cam Atkinson

Injured: None

Status report

Shea was on the ice for the Penguins morning skate after being unavailable the past six games, but the defenseman is not expected to play. ... Johansson has returned to the Lightning and will back up Vasilevskiy after missing two games because of a family matter.