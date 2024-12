Penguins at Senators projected lineups

PENGUINS (13-14-4) at SENATORS (14-13-2)

7 p.m. ET; SN1, TVAS2, SN-PIT

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Michael Bunting -- Evgeni Malkin -- Philip Tomasino

Drew O’Connor -- Cody Glass -- Anthony Beauvillier

Matt Nieto -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Owen Pickering -- Kris Letang

Marcus Pettersson -- Erik Karlsson

Ryan Graves -- Matt Grzelcyk

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Scratched: Kevin Hayes, Jesse Puljujarvi, Ryan Shea

Injured: None

Senators projected lineup

Brady Tkachuk -- Josh Norris -- Drake Batherson

Claude Giroux -- Tim Stutzle -- Adam Gaudette

Nick Cousins -- Shane Pinto -- Michael Amadio

Noah Gregor -- Zack Ostapchuk -- Ridly Greig

Jake Sanderson -- Travis Hamonic

Thomas Chabot -- Nick Jensen

Tyler Kleven -- Jacob Bernard-Docker

Anton Forsberg

Linus Ullmark

Scratched: Cole Reinhardt, Nikolas Matinpalo

Injured: Artem Zub (fractured foot), David Perron (upper body)

Status report

The Penguins held an optional morning skate. They will dress the same lineup that won 9-2 against the Montreal Canadiens on Thursday. … The Senators did not hold a morning skate after a 3-0 victory at the Carolina Hurricanes on Friday. … Neither Zub, a defenseman, nor Perron, a forward, have resumed skating since each was injured Nov. 23.