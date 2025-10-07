Penguins at Rangers projected lineups

PENGUINS (0-0-0) at RANGERS (0-0-0)
8 p.m. ET; ESPN, SN1, TVAS
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Ville Koivunen
Anthony Mantha -- Evgeni Malkin -- Justin Brazeau
Tommy Novak -- Ben Kindel -- Philip Tomasino
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Ryan Shea -- Kris Letang
Caleb Jones -- Harrison Brunicke
Arturs Silovs
Tristan Jarry
Scratched: Filip Hallander, Mathew Dumba, Connor Clifton
Injured: Kevin Hayes (upper body), Rutger McGroarty (upper body), Bryan Rust (lower body)
Rangers projected lineup
Will Cuylle -- J.T. Miller -- Mika Zibanejad
Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere
Conor Sheary -- Noah Laba -- Taylor Raddysh
Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Matt Rempe
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Carson Soucy -- Will Borgen
Urho Vaakanainen -- Braden Schneider
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Scratched: Jonny Brodzinski, Jusso Parssinen, Matthew Robertson
Injured: None
Status report
Silovs, who was acquired in a trade with the Vancouver Canucks on July 13, will make his Penguins debut; coach Dan Muse said he expects Jarry will "be getting an opportunity here early on [in the season]." … Kindel, Brunicke and Laba will each make his NHL debut.