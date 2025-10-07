Penguins at Rangers projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

PENGUINS (0-0-0) at RANGERS (0-0-0)

8 p.m. ET; ESPN, SN1, TVAS

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Ville Koivunen

Anthony Mantha -- Evgeni Malkin -- Justin Brazeau

Tommy Novak -- Ben Kindel -- Philip Tomasino

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Ryan Shea -- Kris Letang

Caleb Jones -- Harrison Brunicke

Arturs Silovs

Tristan Jarry

Scratched: Filip Hallander, Mathew Dumba, Connor Clifton

Injured: Kevin Hayes (upper body), Rutger McGroarty (upper body), Bryan Rust (lower body)

Rangers projected lineup

Will Cuylle -- J.T. Miller -- Mika Zibanejad

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Conor Sheary -- Noah Laba -- Taylor Raddysh

Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Matt Rempe

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Carson Soucy -- Will Borgen

Urho Vaakanainen -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Jonny Brodzinski, Jusso Parssinen, Matthew Robertson

Injured: None

Status report

Silovs, who was acquired in a trade with the Vancouver Canucks on July 13, will make his Penguins debut; coach Dan Muse said he expects Jarry will "be getting an opportunity here early on [in the season]." … Kindel, Brunicke and Laba will each make his NHL debut.

