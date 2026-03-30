Penguins at Islanders projected lineups

PENGUINS (36-21-16) at ISLANDERS (42-27-5)
7 p.m. ET; SN-PIT, MSGSN, NHLN, TVAS
Penguins projected lineup
Egor Chinahkov -- Rickard Rakell -- Bryan Rust
Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Justin Brazeau
Ville Koivunen -- Ben Kindel -- Rutger McGroarty
Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kris Letang
Ryan Shea -- Connor Clifton
Arturs Silovs
Stuart Skinner
Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves, Avery Hayes
Injured: Sidney Crosby (lower body), Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body)
Islanders projected lineup
Anders Lee -- Bo Horvat -- Emil Heineman
Calum Ritchie -- Brayden Schenn -- Mathew Barzal
Ondrej Palat -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom
Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Marc Gatcomb
Matthew Schaefer --Ryan Pulock
Adam Pelech -- Carson Soucy
Scott Mayfield -- Adam Boqvist
Ilya Sorokin
David Rittich
Scratched: Anthony Duclair, Adam Boqvist, Isaiah George
Injured: Tony DeAngelo (lower body), Kyle Palmieri (ACL), Alexander Romanov (upper body), Semyon Varlamov (knee)
Status Report
The Penguins held an optional morning skate. ... Malkin, a forward, will miss his fourth straight game. ... Crosby will be a game-time decision after the forward missed a 6-3 loss tot he Dallas Stars on Saturday. ... Avery Hayes, a forward, was recalled from Wilkes-Barre/Scranton of the American Hockey League.