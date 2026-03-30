Penguins at Islanders projected lineups

PENGUINS (36-21-16) at ISLANDERS (42-27-5)

7 p.m. ET; SN-PIT, MSGSN, NHLN, TVAS

Penguins projected lineup

Egor Chinahkov -- Rickard Rakell -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Justin Brazeau

Ville Koivunen -- Ben Kindel -- Rutger McGroarty

Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Samuel Girard -- Kris Letang

Ryan Shea -- Connor Clifton

Arturs Silovs

Stuart Skinner

Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves, Avery Hayes

Injured: Sidney Crosby (lower body), Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body)

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Bo Horvat -- Emil Heineman

Calum Ritchie -- Brayden Schenn -- Mathew Barzal

Ondrej Palat -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom

Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Marc Gatcomb

Matthew Schaefer --Ryan Pulock

Adam Pelech -- Carson Soucy

Scott Mayfield -- Adam Boqvist

Ilya Sorokin

David Rittich

Scratched: Anthony Duclair, Adam Boqvist, Isaiah George

Injured: Tony DeAngelo (lower body), Kyle Palmieri (ACL), Alexander Romanov (upper body), Semyon Varlamov (knee)

Status Report

The Penguins held an optional morning skate. ... Malkin, a forward, will miss his fourth straight game. ... Crosby will be a game-time decision after the forward missed a 6-3 loss tot he Dallas Stars on Saturday. ... Avery Hayes, a forward, was recalled from Wilkes-Barre/Scranton of the American Hockey League.