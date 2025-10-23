Penguins at Panthers projected lineups

PENGUINS (5-2-0) at PANTHERS (4-4-0)

7 p.m. ET; SN-PIT, SCRIPPS, SNO, SNE, TVAS

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Evgeni Malkin -- Justin Brazeau

Tommy Novak -- Ben Kindel -- Filip Hallander

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Ryan Shea -- Kris Letang

Caleb Jones -- Harrison Brunicke

Tristan Jarry

Arturs Silovs

Scratched: Philip Tomasino, Mathew Dumba, Connor Clifton

Injured: Kevin Hayes (upper body), Rutger McGroarty (upper body)

Panthers projected lineup

Carter Verhaeghe -- Sam Bennett --Sam Reinhart

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Brad Marchand

Mackie Samoskevich -- Evan Rodrigues -- Jesper Boqvist

A.J. Greer -- Luke Kunin -- Jonah Gadjovich

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Seth Jones

Uvis Balinskis -- Jeff Petry

Sergei Bobrovsky

Daniil Tarasov

Scratched: Noah Gregor, Cole Schwindt, Tobias Bjornfot, Donovan Sebrango

Injured: Aleksander Barkov (knee), Matthew Tkachuk (lower body), Tomas Nosek (knee), Dmitry Kulikov (shoulder)

Status report

Jarry starting in goal may not be the only change for the Penguins following a 5-1 win against the Vancouver Canucks on Tuesday; coach Dan Muse would not announce any more following Pittsburgh's morning skate Thursday. … Panthers coach Paul Maurice said Gregor, a forward, and Sebrango, a defenseman, each is waiting to receive his U.S. work visa before playing for Florida; Gregor signed a one-year contract Oct. 7 and Sebrango was claimed off waivers from the Ottawa Senators on Oct. 15.