Penguins at Stars projected lineups

PENGUINS (14-7-5) at STARS (19-5-5)
6 p.m. ET; Victory+, SN-PIT
Penguins projected lineup
Kevin Hayes -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Tommy Novak -- Evgeni Malkin -- Anthony Mantha
Rutger McGroarty -- Ben Kindel -- Ville Koivunen
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Bokondji Imama
Ryan Shea -- Kris Letang
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Ryan Graves -- Connor Clifton
Tristan Jarry
Arturs Silovs
Scratched: Joona Koppanen, Mathew Dumba
Injured: Rickard Rakell (hand), Caleb Jones (lower body), Justin Brazeau (upper body), Noel Acciari (upper body), Filip Hallander (blood clot)
Stars projected lineup
Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen
Jason Robertson -- Roope Hintz -- Mavrik Bourque
Oskar Back -- Justin Hryckowian -- Nathan Bastian
Sam Steel -- Radek Faksa -- Colin Blackwell
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Vladislav Kolyachonok -- Ilya Lybushkin
Kyle Capobianco -- Alex Petrovic
Jake Oettinger
Casey DeSmith
Scratched: None
Injured: Tyler Seguin (ACL), Matt Duchene (upper body), Adam Erne (lower body), Thomas Harley (lower body), Nils Lundkvist (lower body), Lian Bichsel (lower body)
Status report
Brazeau and Acciari, each a forward, were full participants at practice on Saturday. … Malkin took a maintenance day but is expected to play. … Harley and Lundkvist, each a defenseman, and Duchene, a forward, practiced Saturday and are day to day. … Seguin, a forward, and Bichsel, a defenseman, were placed on long-term injured reserve on Saturday.