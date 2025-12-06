Penguins at Stars projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

PENGUINS (14-7-5) at STARS (19-5-5)

6 p.m. ET; Victory+, SN-PIT

Penguins projected lineup

Kevin Hayes -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Tommy Novak -- Evgeni Malkin -- Anthony Mantha

Rutger McGroarty -- Ben Kindel -- Ville Koivunen

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Bokondji Imama

Ryan Shea -- Kris Letang

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Ryan Graves -- Connor Clifton

Tristan Jarry

Arturs Silovs

Scratched: Joona Koppanen, Mathew Dumba

Injured: Rickard Rakell (hand), Caleb Jones (lower body), Justin Brazeau (upper body), Noel Acciari (upper body), Filip Hallander (blood clot)

Stars projected lineup

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Mavrik Bourque

Oskar Back -- Justin Hryckowian -- Nathan Bastian

Sam Steel -- Radek Faksa -- Colin Blackwell

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Vladislav Kolyachonok -- Ilya Lybushkin

Kyle Capobianco -- Alex Petrovic

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: None

Injured: Tyler Seguin (ACL), Matt Duchene (upper body), Adam Erne (lower body), Thomas Harley (lower body), Nils Lundkvist (lower body), Lian Bichsel (lower body)

Status report

Brazeau and Acciari, each a forward, were full participants at practice on Saturday. … Malkin took a maintenance day but is expected to play. … Harley and Lundkvist, each a defenseman, and Duchene, a forward, practiced Saturday and are day to day. … Seguin, a forward, and Bichsel, a defenseman, were placed on long-term injured reserve on Saturday.

