Penguins at Hurricanes projected lineups

PENGUINS (5-7-2) at HURRICANES (9-2-0)

7 p.m. ET; FDSNSO, SN-PIT

Penguins projected lineup

Evgeni Malkin -- Sidney Crosby -- Rickard Rakell

Drew O’Connor -- Lars Eller -- Cody Glass

Michael Bunting -- Noel Acciari -- Jesse Puljujarvi

Anthony Beauvillier -- Blake Lizotte -- Valtteri Puustinen

Matt Grzelcyk -- Kris Letang

Marcus Pettersson -- Erik Karlsson

Ryan Graves -- Jack St. Ivany

Alex Nedeljkovic

Joel Blomqvist

Scratched: Ryan Shea

Injured: Kevin Hayes (upper body), Bryan Rust (lower body), Matt Nieto (MCL surgery)

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Jack Roslovic

Eric Robinson -- Jesperi Kotkaniemi -- Martin Necas

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Seth Jarvis

William Carrier -- Jack Drury -- Jackson Blake

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Dmitry Orlov -- Jalen Chatfield

Shayne Gostisbehere -- Sean Walker

Pyotr Kochetkov

Spencer Martin

Scratched: None

Injured: Frederik Andersen (lower body)

Status report

Hayes is considered day to day; the forward did not practice Wednesday after playing 9:40 during a 4-3 shootout loss at the New York Islanders on Tuesday. ... Rust participated in the Penguins optional morning skate Thursday, but the forward will miss his fifth straight game.