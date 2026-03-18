Penguins at Hurricanes projected lineups

PENGUINS (34-18-15) at HURRICANES (42-19-6)

7 p.m. ET; FDSNSO, SN-PIT, TVAS2 

Penguins projected lineup

Bryan Rust -- Sidney Crosby -- Rickard Rakell

Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Evgeni Malkin

Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau

Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Ryan Shea -- Kris Letang

Ilya Solovyov -- Connor Clifton

Stuart Skinner

Arturs Silovs

Scratched: Ville Koivunen, Jack St. Ivany, Avery Hayes

Injured: Blake Lizotte (undisclosed), Caleb Jones (lower body), Samuel Girard (upper body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot)

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Mike Reilly -- Alexander Nikishin

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Nicolas Deslauriers

Injured: Shayne Gostisbehere (lower body), Pyotr Kochetkov (lower body)

Status report

Crosby will return after missing 11 games with a lower-body injury sustained during  Team Canada's 4-3 overtime win against Czechia at the 2026 Milano Cortina Olympics on Feb. 18. ... The Hurricanes did not hold a morning skate following a 5-1 loss at the Columbus Blue Jackets on Tuesday. ... Andersen is likely to start after Bussi made 25 saves at Columbus.

