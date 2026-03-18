Penguins at Hurricanes projected lineups

PENGUINS (34-18-15) at HURRICANES (42-19-6)
7 p.m. ET; FDSNSO, SN-PIT, TVAS2
Penguins projected lineup
Bryan Rust -- Sidney Crosby -- Rickard Rakell
Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Evgeni Malkin
Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau
Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Ryan Shea -- Kris Letang
Ilya Solovyov -- Connor Clifton
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Ville Koivunen, Jack St. Ivany, Avery Hayes
Injured: Blake Lizotte (undisclosed), Caleb Jones (lower body), Samuel Girard (upper body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot)
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson
Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Mike Reilly -- Alexander Nikishin
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Nicolas Deslauriers
Injured: Shayne Gostisbehere (lower body), Pyotr Kochetkov (lower body)
Status report
Crosby will return after missing 11 games with a lower-body injury sustained during Team Canada's 4-3 overtime win against Czechia at the 2026 Milano Cortina Olympics on Feb. 18. ... The Hurricanes did not hold a morning skate following a 5-1 loss at the Columbus Blue Jackets on Tuesday. ... Andersen is likely to start after Bussi made 25 saves at Columbus.