Flyers at Predators

FLYERS (15-10-2) at PREDATORS (15-13-0)

8 p.m. ET; BSSO, NBCSP

Flyers projected lineup

Tyson Foerster -- Sean Couturier -- Travis Konecny

Joel Farabee -- Scott Laughton -- Cam Atkinson

Owen Tippett -- Morgan Frost -- Bobby Brink

Nicolas Deslauriers -- Ryan Poehling -- Garnet Hathaway

Cam York -- Travis Sanheim

Nick Seeler -- Sean Walker

Egor Zamula -- Rasmus Ristolainen

Samuel Ersson

Carter Hart

Scratched: Louie Belpedio, Olle Lycksell, Marc Staal

Injured: Noah Cates (foot)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Gustav Nyquist

Kiefer Sherwood -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Yakov Trenin -- Cody Glass -- Colton Sissons

Cole Smith -- Michael McCarron -- Juuso Parssinen

Roman Josi -- Dante Fabbro

Ryan McDonagh -- Alexandre Carrier

Jeremy Lauzon -- Luke Schenn

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Tyson Barrie, Philip Tomasino

Injured: None

Status report

Poehling will play after missing the past two games because of an illness. … Schenn and Glass will return to the lineup after being scratched in a 2-1 Predators win against the Montreal Canadiens on Sunday.