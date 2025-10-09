Senators at Lightning projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

SENATORS (0-0-0) at LIGHTNING (0-0-0)

7 p.m. ET; The Spot, TSB5, RDSI

Senators projected lineup

Brady Tkachuk -- Tim Stutzle -- Fabian Zetterlund

David Perron -- Dylan Cozens -- Michael Amadio

Ridly Greig -- Shane Pinto -- Claude Giroux

Nick Cousins -- Lars Eller -- Olle Lycksell

Jake Sanderson -- Artem Zub

Thomas Chabot -- Nick Jensen

Donovan Sebrango -- Nikolas Matinpalo

Linus Ullmark

Leevi Merilainen

Scratched: Jordan Spence, Kurtis MacDermid

Injured: Drake Batherson (undisclosed), Tyler Kleven (undisclosed)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves

Mitchell Chaffee -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand

Curtis Douglas -- Pontus Holmberg -- Conor Geekie

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Max Crozier

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Jack Finley

Injured: Zemgus Girgensons (upper body)

Suspended: J.J. Moser

Status report

Batherson, a forward, skated Wednesday but remains day to day. ... Kleven, a defenseman, will not play on the Senators' two-game road trip. ... Moser, a defenseman will serve the first of a two-game suspension for roughing Florida Panthers forward Jesper Boqvist during a preseason game on Oct. 4. ... Douglas will be making his NHL debut.

Latest News

Albert, Olczyk lead voices for NBC Olympic hockey coverage

Projected lineups, starting goalies for today

NHL On Tap: Schaefer set for NHL debut with Islanders at Penguins

NHL Status Report: Kochetkov sidelined for Hurricanes

Toews set to resume NHL career, provide ‘contagious’ work ethic for Jets

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

New-look NHL EDGE site has ‘advanced stats for everybody’

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL, NHLPA renew North American partnership with Enterprise

Oilers find ‘a lot to learn’ following shootout loss to Flames

Marner gets star treatment for debut with Golden Knights

Kings rally for shootout win against Golden Knights

Draisaitl scores 400th NHL goal for Oilers in shootout loss to Flames

Rielly looks free, back to form for Maple Leafs in season-opening win

Roslovic signs 1-year contract with Oilers

Ovechkin, Capitals aiming to find their rhythm

Pastrnak’s 3 points lift Bruins past Capitals in Sturm’s coaching debut

Fantasy hockey top 25 goalie rankings