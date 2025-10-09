Senators at Lightning projected lineups

SENATORS (0-0-0) at LIGHTNING (0-0-0)
7 p.m. ET; The Spot, TSB5, RDSI
Senators projected lineup
Brady Tkachuk -- Tim Stutzle -- Fabian Zetterlund
David Perron -- Dylan Cozens -- Michael Amadio
Ridly Greig -- Shane Pinto -- Claude Giroux
Nick Cousins -- Lars Eller -- Olle Lycksell
Jake Sanderson -- Artem Zub
Thomas Chabot -- Nick Jensen
Donovan Sebrango -- Nikolas Matinpalo
Linus Ullmark
Leevi Merilainen
Scratched: Jordan Spence, Kurtis MacDermid
Injured: Drake Batherson (undisclosed), Tyler Kleven (undisclosed)
Lightning projected lineup
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves
Mitchell Chaffee -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand
Curtis Douglas -- Pontus Holmberg -- Conor Geekie
Victor Hedman -- Darren Raddysh
Ryan McDonagh -- Erik Cernak
Emil Lilleberg -- Max Crozier
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Jack Finley
Injured: Zemgus Girgensons (upper body)
Suspended: J.J. Moser
Status report
Batherson, a forward, skated Wednesday but remains day to day. ... Kleven, a defenseman, will not play on the Senators' two-game road trip. ... Moser, a defenseman will serve the first of a two-game suspension for roughing Florida Panthers forward Jesper Boqvist during a preseason game on Oct. 4. ... Douglas will be making his NHL debut.