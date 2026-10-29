Senators at Kings projected lineups

SENATORS (8-5-0) at KINGS (3-6-2)
10 p.m. ET; ABTV, TSN5, RDSI
Senators projected lineup
Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Claude Giroux
Andre Burakovsky -- Dylan Cozens -- Drake Batherson
Ridly Greig -- Shane Pinto -- Michael Amadio
Hayden Hodgson -- Stephen Halliday -- Nick Cousins
Jake Sanderson -- Artem Zub
Thomas Chabot -- Jordan Spence
Tyler Kleven -- Nikolas Matinpalo
Jonas Johansson
Samuel Ersson
Scratched: Carter Yakemchuk
Injured: Warren Foegele (lower body), Linus Ullmark (lower body), William Eklund (ankle), Kurtis MacDermid (upper body)