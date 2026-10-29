Senators at Kings projected lineups

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Chabot will return after missing four games because of an upper-body injury. … Foegele will be out for an extended period after the forward was injured on a knee-on-knee hit by Vegas Golden Knights defenseman Jeremy Lauzon during a 4-1 loss on Tuesday. ... The Senators lost defenseman Cameron Crotty on waivers to the Minnesota Wild. ... Fiala practiced in a noncontact jersey Thursday for the first time since he sustained multiple fractures to his lower left leg playing for Team Switzerland at the 2026 Winter Olympics in February and undergoing a followup procedure in September; the forward is week to week, Kings coach Peter Laviolette said. … Zuccarello is week to week after the forward was placed on injured reserve Monday. … Doughty and Perry each will return after missing a 2-1 loss at the Chicago Blackhawks on Tuesday because of an undisclosed injury. … Chromiak, a forward, was recalled from Ontario of the American Hockey League on Thursday; forward Jared Wright was assigned to the AHL in a corresponding move.