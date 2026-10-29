Senators at Kings projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

SENATORS (8-5-0) at KINGS (3-6-2)

10 p.m. ET; ABTV, TSN5, RDSI

Senators projected lineup

Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Claude Giroux

Andre Burakovsky -- Dylan Cozens -- Drake Batherson

Ridly Greig -- Shane Pinto -- Michael Amadio

Hayden Hodgson -- Stephen Halliday -- Nick Cousins

Jake Sanderson -- Artem Zub

Thomas Chabot -- Jordan Spence

Tyler Kleven -- Nikolas Matinpalo

Jonas Johansson

Samuel Ersson

Scratched: Carter Yakemchuk 

Injured: Warren Foegele (lower body), Linus Ullmark (lower body), William Eklund (ankle), Kurtis MacDermid (upper body)

Kings projected lineup

Artemi Panarin -- Alex Laferriere -- Adrian Kempe

Trevor Moore -- Quinton Byfield -- Taylor Ward

Erik Haula -- Scott Laughton -- Joel Armia

Andre Lee -- Samuel Helenius -- Corey Perry

Erik Gustafsson -- Brandt Clarke

Joel Edmundson -- Drew Doughty

Mikey Anderson -- Brian Dumoulin

Darcy Kuemper

Anton Forsberg

Scratched: Martin Chromiak, Cody Ceci

Injured: Alex Turcotte (undisclosed), Kevin Fiala (leg surgery), Mats Zuccarello (upper body)

Status report

Chabot will return after missing four games because of an upper-body injury. … Foegele will be out for an extended period after the forward was injured on a knee-on-knee hit by Vegas Golden Knights defenseman Jeremy Lauzon during a 4-1 loss on Tuesday. ... The Senators lost defenseman Cameron Crotty on waivers to the Minnesota Wild. ... Fiala practiced in a noncontact jersey Thursday for the first time since he sustained multiple fractures to his lower left leg playing for Team Switzerland at the 2026 Winter Olympics in February and undergoing a followup procedure in September; the forward is week to week, Kings coach Peter Laviolette said. … Zuccarello is week to week after the forward was placed on injured reserve Monday. … Doughty and Perry each will return after missing a 2-1 loss at the Chicago Blackhawks on Tuesday because of an undisclosed injury. … Chromiak, a forward, was recalled from Ontario of the American Hockey League on Thursday; forward Jared Wright was assigned to the AHL in a corresponding move.

Latest News

Holmberg gets career-high 4 points, Lightning defeat slumping Jets

Cooley completes hat trick with one second left, Mammoth top Penguins in OT

Kochetkov wins ninth straight to open season, Hurricanes hold off Blue Jackets

Lightning, fans celebrate Kucherov becoming team's career scoring leader

Kane receives warm ovation from Red Wings fans in return to Detroit

Red Wings prepared to 'wait as long as necessary' to trade Larkin

Trotz inducted into Predators Golden Hall

NHL Status Report: Kindel returns for Penguins against Mammoth

Larkin suspended by Red Wings, won't play until traded

NHL teams bid farewell to Ovechkin during final season

Projected lineups, starting goalies for today

Barkov skates, could return to Panthers lineup in four weeks

Larkin out for Red Wings against Blackhawks, GM to address situation

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

NHL On Tap: Kane returns to Detroit looking for 900th NHL assist

Ovechkin farewell tour around NHL: Next stop, Nashville

Fantasy hockey top 200 player rankings for 2026-27

Fantasy hockey top 100 forward rankings for 2026-27