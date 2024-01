Senators at Flames

SENATORS (14-21-0) at FLAMES (17-18-5)

9 p.m. ET; RDS, SNW, TSN5

Senators projected lineup

Brady Tkachuk -- Josh Norris -- Mathieu Joseph

Claude Giroux -- Tim Stutzle -- Drake Batherson

Dominik Kubalik -- Ridly Greig -- Vladimir Tarasenko

Parker Kelly -- Mark Kastelic -- Zack MacEwen

Thomas Chabot -- Artem Zub

Jakob Chychrun -- Jake Sanderson

Erik Brannstrom -- Travis Hamonic

Joonas Korpisalo

Anton Forsberg

Scratched: Jacob Bernard-Docker, Jiri Smejkal, Angus Crookshank

Injured: Rourke Chartier (upper body)

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Elias Lindholm -- Yegor Sharangovich

Connor Zary -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil

Andrew Mangiapane -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

A.J. Greer -- Adam Ruzicka -- Walker Duehr

Noah Hanifin -- Chris Tanev

MacKenzie Weegar -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- Nick DeSimone

Jacob Markstrom

Dan Vladar

Scratched: Dillon Dube, Jordan Oesterle

Injured: Dennis Gilbert (concussion)

Status report

The Senators held an optional morning skate Tuesday. ... Joseph will return after missing 10 games because of a lower-body injury. ... Zub will be a game-time decision after missing practice Monday because of illness. ... Korpisalo is expected to make his 11th start in 14 games. ... Markstrom will start for the eighth time in 10 games. ... Kuznetsov will make his NHL debut. ... Dube, a center, will be a healthy scratch.