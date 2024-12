Rangers at Lightning projected lineups

RANGERS (16-17-1) at LIGHTNING (19-11-2)

7 p.m. ET; FDSNSUN, MSG 2

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Chris Kreider -- Mika Zibanejad -- Reilly Smith

Will Cuylle -- Filip Chytil -- Brett Berard

Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Jimmy Vesey

Ryan Lindgren -- Adam Fox

K'Andre Miller -- Will Borgen

Urho Vaakanainen -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Jonny Brodzinski, Zac Jones

Injured: None

Suspended: Matt Rempe

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Conor Geekie

Gage Goncalves -- Nick Paul -- Mitchell Chaffee

Zemgus Girgensons -- Luke Glendening -- Cam Atkinson

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: None

Injured: J.J. Moser (upper body), Michael Eyssimont (lower body)

Status report

Miller will return after missing six games with an upper-body injury. ... In a corresponding move, defenseman Chad Ruhwedel was reassigned to Hartford of the American Hockey League on Friday. ... Rempe, a forward, will serve the third of his eight-game suspension for boarding and elbowing Dallas Stars defenseman Miro Heiskanen during a 3-1 win on Dec. 20. ... Eyssimont, a forward, is day to day.