Rangers at Lightning projected lineups

RANGERS (33-39-9) at LIGHTNING (50-25-6)

7 p.m. ET; The Spot, MSG, TVAS2

Rangers projected lineup

Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere

Tye Kartye -- J.T. Miller -- Conor Sheary

Will Cuylle -- Vincent Trocheck -- Jonny Brodzinski

Adam Sykora -- Noah Laba -- Taylor Raddysh

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Matthew Robertson -- Will Borgen

Drew Fortescue -- Braden Schneider

Dylan Garand

Igor Shesterkin

Scratched: Vincent Iorio, Adam Edstrom, Jaroslav Chmelar, Jonathan Quick

Injured: Matt Rempe (upper body), Urho Vaakanainen (upper body)

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Nick Paul -- Yanni Gourde

Scott Sabourin -- Conor Geekie -- Corey Perry

J.J. Moser -- Declan Carlile

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Charle-Edouard D'Astous -- Max Crozier

Andrei Vasilevskiy

Brandon Halverson

Scratched: Steven Santini, Emil Lilleberg, Oliver Bjorkstrand, Mitchell Chaffee, Jakob Pelletier

Injured: Darren Raddysh (undisclosed), Pontus Holmberg (upper body), Dominic James (lower body), Jonas Johansson (undisclosed)

Status report

Garand will make his first start since March 27. ... Hagel is expected to return after missing a 4-3 overtime win against the Detroit Red Wings on Monday because of an undisclosed injury. ... Crozier will play for the first time since Feb. 1 after recovering from core muscle surgery. ... Johansson, a goalie, is unlikely to be available; Halverson was recalled from Syracuse of the American Hockey League on Wednesday. ... The Lightning may have several lineup changes before puck drop.