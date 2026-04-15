Rangers at Lightning projected lineups

RANGERS (33-39-9) at LIGHTNING (50-25-6)
7 p.m. ET; The Spot, MSG, TVAS2
Rangers projected lineup
Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere
Tye Kartye -- J.T. Miller -- Conor Sheary
Will Cuylle -- Vincent Trocheck -- Jonny Brodzinski
Adam Sykora -- Noah Laba -- Taylor Raddysh
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Matthew Robertson -- Will Borgen
Drew Fortescue -- Braden Schneider
Dylan Garand
Igor Shesterkin
Scratched: Vincent Iorio, Adam Edstrom, Jaroslav Chmelar, Jonathan Quick
Injured: Matt Rempe (upper body), Urho Vaakanainen (upper body)
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Gage Goncalves
Zemgus Girgensons -- Nick Paul -- Yanni Gourde
Scott Sabourin -- Conor Geekie -- Corey Perry
J.J. Moser -- Declan Carlile
Ryan McDonagh -- Erik Cernak
Charle-Edouard D'Astous -- Max Crozier
Andrei Vasilevskiy
Brandon Halverson
Scratched: Steven Santini, Emil Lilleberg, Oliver Bjorkstrand, Mitchell Chaffee, Jakob Pelletier
Injured: Darren Raddysh (undisclosed), Pontus Holmberg (upper body), Dominic James (lower body), Jonas Johansson (undisclosed)
Status report
Garand will make his first start since March 27. ... Hagel is expected to return after missing a 4-3 overtime win against the Detroit Red Wings on Monday because of an undisclosed injury. ... Crozier will play for the first time since Feb. 1 after recovering from core muscle surgery. ... Johansson, a goalie, is unlikely to be available; Halverson was recalled from Syracuse of the American Hockey League on Wednesday. ... The Lightning may have several lineup changes before puck drop.