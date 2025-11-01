Rangers at Kraken projected lineups

RANGERS (5-5-2) at KRAKEN (5-2-3)
10 p.m. ET; KHN, KONG, MSG
Rangers projected lineup
Artemi Panarin -- J.T. Miller -- Mika Zibanejad
Will Cuylle -- Noah Laba -- Alexis Lafreniere
Conor Sheary -- Juuso Parssinen -- Taylor Raddysh
Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Jonny Brodzinski
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Carson Soucy -- Will Borgen
Urho Vaakanainen -- Braden Schneider
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Scratched: Brennan Othmann, Matthew Robertson
Injured: Vincent Trocheck (upper body), Matt Rempe (upper body)
Kraken projected lineup
Berkly Catton -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen
Kaapo Kakko -- Shane Wright -- Mason Marchment
Tye Kartye -- Ben Meyers -- Ryan Winterton
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Brandon Montour
Josh Mahura -- Jamie Oleksiak
Joey Daccord
Matt Murray
Scratched: Philipp Grubauer, Cale Fleury, Jani Nyman
Injured: Ryker Evans (upper body), Frederick Gaudreau (upper body), Jared McCann (lower body)
Status report
The Rangers held an optional morning skate Saturday. ... Kakko is expected to make his season debut after breaking his hand during a preseason game at the Edmonton Oilers on Sept. 24.