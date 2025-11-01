Rangers at Kraken projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
RANGERS (5-5-2) at KRAKEN (5-2-3)

10 p.m. ET; KHN, KONG, MSG

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- J.T. Miller -- Mika Zibanejad

Will Cuylle -- Noah Laba -- Alexis Lafreniere

Conor Sheary -- Juuso Parssinen -- Taylor Raddysh

Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Jonny Brodzinski

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Carson Soucy -- Will Borgen

Urho Vaakanainen -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Brennan Othmann, Matthew Robertson

Injured: Vincent Trocheck (upper body), Matt Rempe (upper body)

Kraken projected lineup

Berkly Catton -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen

Kaapo Kakko -- Shane Wright -- Mason Marchment

Tye Kartye -- Ben Meyers -- Ryan Winterton

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Brandon Montour

Josh Mahura -- Jamie Oleksiak

Joey Daccord

Matt Murray

Scratched: Philipp Grubauer, Cale Fleury, Jani Nyman

Injured: Ryker Evans (upper body), Frederick Gaudreau (upper body), Jared McCann (lower body)

Status report

The Rangers held an optional morning skate Saturday. ... Kakko is expected to make his season debut after breaking his hand during a preseason game at the Edmonton Oilers on Sept. 24.

